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تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن من الخميس إلى الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 04:06 مساء
تأجيل عملية تبادل الأسرى في اليمن من الخميس إلى الجمعة
عملية تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مسؤول يمني، الأربعاء، تأجيل عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين من الخميس إلى الجمعة، فيما يتصاعد الزخم الدبلوماسي لوضع النزاع على سكة الحل مع وصول المبعوث الأميركي للمنطقة.

وقال الناطق باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، في «تويتر»، «تم التأكيد أنّ عملية التبادل ستنطلق صباح الجمعة (...) وسوف تستمر ثلاثة أيام»، حسب «فرانس برس».

وكان فضائل قد أعلن في وقت سابق أن عملية التبادل ستنطلق، الخميس، وستشمل رحلات طيران للصليب الأحمر بين صنعاء وعدن (جنوب) والمخا (غرب) ومأرب (وسط شمال) في اليمن، وكذلك الرياض وأبها (جنوب) في السعودية. ولم يوضح المسؤول سبب التأجيل.

 اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا
وفي مارس الماضي، توصّل الحوثيون والحكومة خلال مفاوضات انعقدت في برن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب. وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وكان رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى قد أعلن السبت عن وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقت سابق. وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، تمّ «إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم»، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

-  ضمن اتفاق مبادلة: الحوثيون يطلقون 15 سعوديا و3 سودانيين مقابل 700 أسير
- السفير السعودي في اليمن يزور صنعاء لـ«تثبيت الهدنة» وبحث حلّ سياسي شامل ومستدام
-  الحكومة اليمنية تحدد موعد بدء تبادل الأسرى مع الحوثيين

تم التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما إلى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

محاولات حثيثة للبناء على التقارب السعودي الإيراني
تقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا يدعم الحكومة اليمنية، في حين تدعم إيران المتمردين الحوثيين الذين دخلوا العاصمة في 2014. وأدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتأتي عملية التبادل الجديدة في خضم محاولات حثيثة للبناء على التقارب السعودي الإيراني وترسيخ هدنة لمدة ستة أشهر في اليمن تكون مقدمة لمرحلة انتقالية تشهد مفاوضات لسلام شامل.

وأجرى وفد سعودي، برئاسة السفير محمد آل جابر، محادثات مع الحوثيين في صنعاء الأحد، في زيارة نادرة هدفها حسب السفير «تثبيت الهدنة» وبحث سبل الدفع باتّجاه «حل سياسي شامل ومستدام». ولم يتضح ما إذا كان الوفد غادر صنعاء أم أن المحادثات بين الطرفين لا تزال جارية في العاصمة اليمنية.

وفي سياق هذه الجهود الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مبعوث واشنطن لدى اليمن تيم ليندركينغ، توجه إلى الخليج للقاء «شركاء يمنيين وسعوديين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة».

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