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الحكومة اليمنية تحدد موعد بدء تبادل الأسرى مع الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أبريل 2023, 01:46 مساء
الحكومة اليمنية تحدد موعد بدء تبادل الأسرى مع الحوثيين
من تظاهرة نظمها أنصار للحوثيين في العاصمة اليمينة صنعاء، 6 يناير 2023. (أ ف ب)
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أعلن مسؤول يمني أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع الحوثيين ستبدأ الخميس وتستمر لثلاثة أيام، على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى في اليمن إضافة إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأعلن الحوثيون والحكومة الشهر الماضي التوصل خلال مفاوضات في برن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب. وجرى التوصل للاتفاق على التبادل بعد أيام على إعلان السعودية وإيران اللتين تدعمان أطرافا مختلفة في النزاع، توصلهما إلى اتفاق على استعادة علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى والمختطفين وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل في «تويتر»: «اكتملت كل الترتيبات ... لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها»، وأضاف: «التنفيذ سيبدأ بإذن الله بتاريخ 13 أبريل 2023 (...) وسيكون أول يوم من عملية التبادل عبر رحلات طيران متبادلة للصليب الأحمر بين عدن صنعاء وصنعاء وعدن».

وستتبعها في اليوم التالي رحلات بين صنعاء والرياض وأبها (جنوب السعودية) والمخا (غرب اليمن). وفي اليوم الثالث ستكون هناك رحلات بين مأرب (وسط شمال اليمن) وصنعاء، وفقا للمسؤول اليمني.

تبادل الأسرى في اليمن
سيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في 2014 في نزاع بدأ في السنة نفسها بينهم وبين القوات الحكومية. في العام التالي، قادت السعودية تحالفا عسكريا تدخل في الحرب لدعم الحكومة، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

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وأسفر وقف لإطلاق النار جرى التوصل له في أبريل 2022 إلى تراجع حاد في الأعمال القتالية. وانتهت الهدنة في أكتوبر، لكن القتال بقى إلى حد كبير معلقا.

وبموجب الاتفاق، سيُفرج الحوثيون عن 181 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، مقابل 706 معتقلين لهم لدى القوات الحكومية.

وكتب فضائل على تويتر «ستتبع عملية التبادل هذه عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يجرى الإفراج وإطلاق جميع المحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل وتصفير كل المعتقلات والسجون».

وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء
والسبت، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى وصول 13 أسيرا إلى مطار صنعاء الدولي مقابل أسير سعودي أفرج عنه في وقتٍ سابق.

وفي آخر عملية تبادل كبرى جرت في أكتوبر 2020، جرى «إطلاق أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم»، حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تأتي عملية التبادل الجديدة في خضم محاولات حثيثة للبناء على التقارب السعودي والإيراني وترسيخ هدنة لمدة أشهر في اليمن تكون مقدمة لمرحلة انتقالية تشهد مفاوضات لسلام شامل. وأجرى وفد سعودي برئاسة السفير محمد آل جابر محادثات مع الحوثيين في صنعاء، الأحد، في زيارة نادرة هدفها حسب السفير «تثبيت الهدنة» وبحث سبل الدفع باتجاه «حل سياسي شامل ومستدام».

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