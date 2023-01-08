  • Alwasat News
Atwasat

المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 يناير 2023, 10:15 مساء
المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام
رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية تونس. (أ ف ب)
alwasat radio

نجح مسؤولون في المعارضة في تونس، الأحد، في تنظيم اجتماع عام ضد سياسة الرئيس قيس سعيد في حي المنيهلة الشعبي قرب العاصمة، بعدما حاولت الشرطة منع التجمع، بحسب بيان ووسائل إعلام محلية.

وكان التكتل السياسي المعارض «جبهة الخلاص الوطني»، الذي يشارك فيه حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، قد اختار تنظيم تجمع خارجي في حي المنيهلة الذي كان يسكن فيه قيس سعيد قبل انتقاله في خريف 2019 إلى قصر قرطاج بعد انتخابه رئيسًا للبلاد، بحسب «فرانس برس».

عناصر شرطة يحاولون منع تنظيم تجمّع هادف
وتُظهر صور نشرتها مواقع إخبارية وصفحات على «فيسبوك»، منها صفحة «جبهة الخلاص الوطني»، عناصر شرطة يحاولون منع تنظيم تجمّع هادف إلى تعبئة السكان في وجه احتكار سعيّد كل السلطات في يوليو 2021.

-  تونس: تحالف المعارضة يتهم الرئيس قيس سعيّد باستخدام العدالة لإسكات مناوئيه
-  تونس.. اتحاد الشغل يهدد بـ«احتلال الشوارع» رفضا لزيادة الضرائب

وفي عدة مقاطع فيديو، يظهر شرطيون يحوطون برئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي، قبل أن يخاطب عشرات الأشخاص. وقال التكتل المعارض في بيان «على الرغم من محاولات السلطة السياسية منع اجتماع جبهة الخلاص الوطني بمنطقة المنيهلة، نجحت الجبهة في عقد اجتماع جماهيري وتبليغ رسالتها السياسية في مقاومة الانقلاب».

ناشطون مؤيدون لسعيّد يهتفون لأحمد نجيب الشابي
وفي صور انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر ناشطون مؤيدون لسعيّد وهم يهتفون لأحمد نجيب الشابي قائلين «ارحل ارحل» و«خائن». والشابي رجل سياسة يساري دخل السجن في عهد زين العابدين بن علي الذي أطيح به عام 2011 خلال ثورة الربيع العربي.

وتابع التكتل في بيانه «نستنكر الهجمة التي قام بها بضعة أنفار من ميلشيات قيس سعيد على الاجتماع واستعمالهم العنف المادي واللفظي ضد قيادات الجبهة ومناضليها، الأمر الذي بات يهدد بجدية حرية العمل السياسي والحق في حرية الاجتماع والتعبير». ودعا التكتل إلى «المشاركة القوية» في مسيرة مقررة في 14 يناير لإحياء ذكرى إسقاط بن علي.

وإلى جانب الانقسامات السياسية العميقة، تواجه تونس أزمة اقتصادية حادة تنعكس في نقص المنتجات الأساسية مثل الحليب والأرز وتراجع حاد في القوة الشرائية للأسر بسبب التضخم الأعلى من 10% منذ ديسمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير

«الدفاع الروسية»: مقتل 600 جندي أوكراني في هجوم صاروخي كبير
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا

«أنشيلوتي» يشيد بـ«فياريال» بعد سقوط «الريال»: كانوا أفضل مننا
أول لقب لديوكوفيتش في 2023 بمباراة ماراثونية بعد العودة من الترحيل

أول لقب لديوكوفيتش في 2023 بمباراة ماراثونية بعد العودة من الترحيل
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين

كاريكاتير خيري - طفرة إصابات بـ«كوفيد-19» في الصين
ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة
الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا

الأهلي طرابلس ينافس الأهلي المصري على المهاجم إيبوكا
في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية

في آخر ودية استعدادية لـ«شان».. المنتخب الليبي يخسر أمام الكونغو بثلاثية
بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.. السبت

بروفة أخيرة لـ«فرسان المتوسط» قبل التوجه لـ«شان 2023» أمام الكونغو الديمقراطية.....
زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا

زيلينسكي: مركبات برادلي الأميركية هي بالضبط ما تحتاجه أوكرانيا
21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي

21 هدفا في فوزين و3 تعادلات بمسابقة آمال كرة القدم الليبي
«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها

«ويكيميديا» تنفي مزاعم نشطاء حول «اختراق» الحكومة السعودية فريقها
بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

بعد 15 جولة.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر

الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى ألزهايمر
شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق

شاهد حفل افتتاح خليجي 25 بمدينة البصرة بالعراق
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مرشح رئاسي جزائري سابق يعلن اعتزاله العمل السياسي والحزبي
مرشح رئاسي جزائري سابق يعلن اعتزاله العمل السياسي والحزبي
مقتل وفقدان عشرة مهاجرين غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية
مقتل وفقدان عشرة مهاجرين غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية
زلزال يضرب إقليم الحسيمة شمال المغرب
زلزال يضرب إقليم الحسيمة شمال المغرب
الكيان الصهيوني يلغي بطاقة تحركات وزير الخارجية الفلسطيني
الكيان الصهيوني يلغي بطاقة تحركات وزير الخارجية الفلسطيني
الدفاعات العراقية تسقط مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية
الدفاعات العراقية تسقط مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
المزيد
المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام
المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام...
سجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة أربع سنوات بتهم فساد
سجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة أربع سنوات بتهم فساد...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات...
الدفاعات العراقية تسقط مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية
الدفاعات العراقية تسقط مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية...
الكيان الصهيوني يلغي بطاقة تحركات وزير الخارجية الفلسطيني
الكيان الصهيوني يلغي بطاقة تحركات وزير الخارجية الفلسطيني...
المزيد