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تونس.. اتحاد الشغل يهدد بـ«احتلال الشوارع» رفضا لزيادة الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 ديسمبر 2022, 08:44 مساء
تونس.. اتحاد الشغل يهدد بـ«احتلال الشوارع» رفضا لزيادة الضرائب
الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي (أرشيفية: الإنترنت)
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هدد الاتحاد العام التونسي للشغل، بتنظيم احتجاجات حاشدة و«احتلال الشوارع»، رفضًا لميزانية التقشف التي أعلنتها الحكومة أمس الإثنين، وتفرض ضرائب جديدة، والرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، وهي الخطوة التي من الممكن أن تزيد الفجوة بين النظام والمعارضة، لاسيما بعد الانتخابات الأخيرة التي شهدت عزوفًا شعبيًا واسعًا.

وأثبت الاتحاد العام للشغل في تونس الذي يضم في عضويته أكثر من مليون مواطن أنه قادر على شل العجلة الاقتصادية بالإضرابات. وساند في بعض الأحيان سعيد بعد أن استحوذ على معظم السلطات والصلاحيات العام الماضي، لكنه أبدى أيضًا المعارضة لتحركاته في حالات أخرى.

الطبوبي: سنحتل الشوارع
وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال اجتماع نقابي مساء الإثنين: «لماذا نقبل بهذا الوضع؟ لن نقبل وسنحتل الشوارع من أجل الدفاع عن خياراتنا وعن مصلحة الشعب»، حسب ما نقل موقع «دويتشة فيله»، الذي رأى أن أي تحرك لاتحاد الشغل في الشارع ودعوته لتنفيذ إضرابات، من شأنه أن يربك الخطط الحكومية لخفض العجز المالي للدولة.

- تونس تفرض ضرائب جديدة وتتوقع تراجع عجز الميزانية عام 2023

إجراءات تقشفية واسعة
وأقر قانون المالية لعام 2023، خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% مقارنة بسنة 2022، خاصة في قطاعي الطاقة والغذاء، كما خفضت الحكومة نفقات التحويلات الاجتماعية لفائدة الطبقات الضعيفة بنسبة 8%.

وسترفع تونس الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين والمترجمين من 13% إلى 19% وضرائب أخرى على العقارات، في المقابل سيتمّ تخفيض فاتورة الأجور في القطاع العام من 15.1% في 2022 إلى 14% العام المقبل.

ومن المرجح أن تقلص هذه الإجراءات من العجز المالي للدولة إلى 5.2%، لكنها لا تحظى بدعم الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد.

واتهم الطبوبي الحكومة بالتحايل على الشعب واستخدام القانون للزيادة في معاناة التونسيين بسن ضرائب إضافية، مضيفًا: «في القريب العاجل سنكون سدًا منيعًا للدفاع على استحقاقات الشعب والعاملين بالفكر والساعد، وسنكون في الشوارع من أجل تونس ومن أجل خياراتنا».

ورفعت الحكومة التونسية خلال ديسمبر الجاري، أسعار مياه الشرب، ومن المتوقع أن ترفع أسعار الوقود العام المقبل لخفض عجز الطاقة المتزايد.

تونس تلجأ للقروض
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام. وتسعى تونس للتوصل لاتفاق نهائي في أوائل العام المقبل.

ولتحقيق التوازن المالي، يتعين على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

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