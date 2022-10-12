Atwasat

شركات التكنولوجيا الصينية تعزز مكانتها في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 04:10 مساء
شركات التكنولوجيا الصينية تعزز مكانتها في أوروبا
عدد من هواة ألعاب «يوبيسوفت» يلعبون خلال معرض في لوس أنجليس، 11 يونيو 2019 (أ ف ب)
alwasat radio

تعزز شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مكانتها في سوق ألعاب الفيديو في أوروبا، من خلال استحواذ عدد منها كـ«تنسنت» و«نت إيز» على أسهم في استوديوهات لتصميم هذه الألعاب، في ظل فرض سلطات بكين قيودا صارمة على هذه السوق في الدولة الآسيوية الكبرى.

وسُجلت صفقتان مُتتاليتان في فرنسا أظهرتا شهية الشركات الصينية لشراء استوديوهات تصميم ألعاب الفيديو، فبعد إعلان «نت إيز» في نهاية أغسطس استحواذها على استوديو «كوانتك دريم» المستقل، وهي الشركة المُطورة للعبة المغامرات «ستار وورز إكليبس»، عقدت مواطنتها «تنسنت» في بداية سبتمبر اتفاقا مع شركة «يوبيسوفت» الفرنسية يقضي بضخ الشركة الصينية المساهمة أصلا في الشركة 300 مليون يورو في رأسمالها، وفق «فرانس برس».

وتسيطر شركة «تنسنت» الأولى عالميا في هذا القطاع، في الدول الآسيوية التي تشكل أهم سوق بمجال ألعاب الفيديو، فيما بدأت تعزز مكانتها بصورة تدريجية في أوروبا.

واستحوذت العام 2016 مثلا على استوديو «سوبر سيل» الفنلندي (مطور ألعاب «كلاش أوف كلانز»، «كلاش رويل»، «برول ستارز») مقابل 8.6 مليارات دولار.

وبينما كان يُعتبر هذا السعر مبلغا قياسيا في تلك المرحلة، سُجلت مذاك عمليات استحواذ بمبالغ أكبر بكثير، إذ دفعت «مايكروسوفت» في بداية العام 2022 مبلغ 68,7 مليار دولار لشراء «أكتيفيجن بليزرد» («كول أوف ديوتي» من أبرز ألعابها)، في مؤشر على أن صفقات كبيرة هي في طور التسجيل.

- رغم الشغف.. هواة ألعاب الفيديو يقلصون وقت لعبهم

- «سوني» تطلق «إنزون» المتخصصة في التجهيزات الملحقة بألعاب الفيديو

ويقول الخبير في سوق ألعاب الفيديو والمستشار لدى مصرف «ألانترا» الاستثماري سيدريك لاغاريغ «إن (تنسنت) تعقد استثمارات كثيرة، وتستحوذ على أسهم في عدد من الاستديوهات»، مضيفا أن الشركة «تعتمد هذه الخطة منذ مدة طويلة وقد زادت وتيرة اللجوء إليها خلال السنوات الأخيرة».

وتتمثل أحدث عملية استثمار كبيرة لها في استحواذها على استوديو «سايبو غايم» (مطور لعبة «سابواي سافرز» الناجحة) الدنماركي في يونيو الفائت، بالإضافة إلى شرائها استوديو «سومو» البريطاني العام 2021 مقابل نحو مليار جنيه إسترليني.

قيود صارمة في الصين
لماذا تعقد شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة صفقات استحواذ كهذه خارج الصين؟

تظهر السلطات الصينية حزما كبيرا تجاه ألعاب الفيديو سعيا إلى مكافحة إدمان الفئة الشابة عليها، كفرضها قيودا صارمة تحصر الحق بلعب الفيديو على الإنترنت بثلاث ساعات أسبوعيا لمن هم دون سن 18 عاما.

وفي يوليو 2021، علقت الصين مدى تسعة أشهر منح الشركات أي تراخيص جديدة، مما أثر بشكل كبير على نسب الأرباح في القطاع، في إطار إعادة سيطرتها على قطاع التكنولوجيا.

وبينما عاودت بكين إصدار التراخيص بمنحها ترخيصا جديدا لشركة «نت إيز»، امتنعت عن إعطاء ترخيص مماثل لشركة «تنسنت» المنافسة لـ«نت إيز»، والتي سجلت في أوائل أغسطس أول تراجع فصلي لرقم أعمالها منذ الاكتتاب في البورصة سنة 2004.

وتقول كبيرة المحللين لدى شركة «أمبير أناليسس» البريطانية المتخصصة في بحوث السوق لويز شورتهاوس إن «الحصول على ترخيص للعبة جديدة يزداد صعوبة، بالإضافة إلى أن القيود التي تطال اللاعبين الشباب تجعل عملية النمو صعبة. وبنتيجة ذلك، تتوجه الشركات الكبرى في المجال من أمثال (تنسنت) و(نت إيز) بصورة أكبر إلى دول أخرى لتحقيق أرباح».

وتلقى هذه الاستثمارات ترحيبا من الاستديوهات الأوروبية لأن الشركات الصينية وعلى رأسها «تنسنت» تتمتع بسمعة جيدة لناحية عدم تدخلها في عمليات الابتكار داخل الشركات بل تترك الحرية التامة لشركائها، بحسب شركة بارزة في هذا القطاع.

يوبيسوفت
وتقول «تنسنت» في بيان أرسلته إلى وكالة «فرانس برس»، «سواء أكنا مستثمرا بسيطا أو نحوز غالبية الأسهم في شركة ما، لا نفرض أي مراقبة على عملية الابتكار أو التدابير الإدارية أو الإجراءات اليومية لا على الشركة أو موظفيها أو في عملية تطوير لعبة ما، لأننا نؤمن بنموذج شراكة يتيح للشركات العمل بطريقة مستقلة والحفاظ على الثقافة الخاصة بها».

ومن بين الأمثلة على ذلك، إعلان «يوبيسوفت» بعد ضخ «تنسنت» مبلغا لزيادة رأسمال الشركة، تطويرها «أساسينز كريد كودنايم جايد»، وهي أول نسخة محمولة من سلسلتها الناجحة.

وتشير لويز شورتهاوس إلى أن «(يوبيسوفت) تحقق نجاحا كبيرا في أوروبا والولايات المتحدة، البلدان اللذان تأمل (تنسنت) في تعزيز وجودها فيهما»، مضيفة أن شركة «(تنسنت) نفسها تتمتع بخبرة واسعة في مجال الألعاب الخاصة بالأجهزة المحمولة التي تشكل منصة ترغب (يوبيسوفت) في أن تتطور فيها بصورة أكبر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول

الحبوب الأوكرانية تتكدس في مياه اسطنبول
560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022

560 جنديًا من القوات المسلحة الإيطالية في قطر استعدادا لكأس العالم 2022
بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي بـ«الكونفدرالية»

بعثة الأخضر تصل القاهرة قبل الطيران إلى تنزانيا لتأمين التأهل الأفريقي ...
شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟

شتاء قاس.. هل استعد الأوروبيون لمواجهة خصم وحليف لموسكو؟
«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي

«هنا ليبيا»: خمسة وستون عاما على تأسيس الهلال الأحمر الليبي
«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل

«أكلات ماجدة»: ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن الليبية

«هنا ليبيا»: عدسة «هنا ليبيا» تنقل احتفالات المولد النبوي مباشرةً من مختلف المدن...
«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟

«وسط الخبر»: ماذا تملك الجزائر من أوراق في الأزمة الليبية؟
الأهلي بنغازي يفقد مباراته أمام الرياضي اللبناني في «عربية السلة»

الأهلي بنغازي يفقد مباراته أمام الرياضي اللبناني في «عربية السلة»
كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

كاركاتير خيري - «أوبك بلس» يخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا
أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة

أبوجناح يبحث مشكلات عقد علاج مرضى الضمور في المركز الطبي العالمي بالقاهرة
«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني

«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (9)
أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا

أوكرانيا تحصل على أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا
بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة

بايدن: بإمكاني هزيمة ترامب مجددا في انتخابات الرئاسة
بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط

بايدن: ستكون هناك «عواقب» على السعودية بعد قرار خفض إنتاج النفط
هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا

هدف قاتل يمنح ريال مدريد بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية

دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي إلى الدور الـ16 بعد تعادل دورتموند وإشبيلية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تكريم نوفاك ديوكوفيتش بإطلاق اسمه على حشرة
تكريم نوفاك ديوكوفيتش بإطلاق اسمه على حشرة
الوصول إلى أطول شجرة في غابة الأمازون على الأطلاق
الوصول إلى أطول شجرة في غابة الأمازون على الأطلاق
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» و«تويتر»
بتهمة «معادية للسامية».. تقييد حسابات كانييه ويست على «إنستغرام» ...
مصر «الملجأ الأخير للشعاب المرجانية»
مصر «الملجأ الأخير للشعاب المرجانية»
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شاهد المهمة الصعبة.. مسبار «ناسا» يصطدم بكويكب في الفضاء
شاهد المهمة الصعبة.. مسبار «ناسا» يصطدم بكويكب في الفضاء...
تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر المقبلة
تعرف إلى كسوفات الشمس التي ستشهدها ليبيا في السنوات العشر ......
30 مليون دولار غرامة محتملة على «تيك توك».. ما السبب؟
30 مليون دولار غرامة محتملة على «تيك توك».. ما السبب؟...
على طريقة الأفلام.. مركبة «دارت» تستعد للاصطدام بكويكب لتحويل مساره
على طريقة الأفلام.. مركبة «دارت» تستعد للاصطدام بكويكب ......
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء يحصدون «نوبل الكيمياء»
لابتكارهم مجالين جديدين في الكيمياء المعاصرة.. 3 علماء ......
المزيد
شركات التكنولوجيا الصينية تعزز مكانتها في أوروبا
شركات التكنولوجيا الصينية تعزز مكانتها في أوروبا...
فشل إطلاق صاروخ يشكل ضربة لوكالة الفضاء اليابانية
فشل إطلاق صاروخ يشكل ضربة لوكالة الفضاء اليابانية...
«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني
«ميتا» تطلق خوذة للواقع الافتراضي للاستخدام المهني...
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية
قراصنة يبتكرون أسلوبا جديدا لسرقة ملفاتك الرقمية...
مصر «الملجأ الأخير للشعاب المرجانية»
مصر «الملجأ الأخير للشعاب المرجانية»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط