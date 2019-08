التيار القومي العربي و "الروح الصليبية"؟!

في كتابه الصادر حديثا "الثقب المعرفي"* يتطرق محمد خليفة إلى التيار القومي العربي (حزب البعث، والتيار الناصري) ويصف هذا التيار بأنه تسري فيه الروح الصليبية ص124. ويصف الشعار الثلاثي لدى حزب البعث (وحدة.. اشتراكية.. حرية) ولدى النظام الناصري (حرية.. اشتراكية.. وحدة) بأنه "من الإبداع العربي المعهود في مجال المناورة اللفظية" ص121.

ونحن لا نناقش هنا موقف محمد خليفة من المسألة القومية والفكر القومي، فلكل منا مواقفه وآراؤه، إلا أننا نود الإشارة إلى ناحية معرفية. فاختلاف ترتيب الشعارات بين حزب البعث والنظام الناصري ليس "من الإبداع العربي المعهود في مجال المناورة اللفظية" وإنما هو ترتيب أولويات في مهام الحركة الوطنية (= حركة التحرر القومي العربية). فحزب البعث يضع تحقيق الوحدة العربية الهم الأول في قائمة مهامه، يليها تحقيق الاشتراكية وتختتم بالحرية، التي تعني هنا التحرر من التبعية السياسية والاقتصادية للمستعمر السابق. في حين رأى النظام الناصري أن الهدف الأول ينبغي أن يكون إنجاز الحرية كي يصار بعدها إلى تحقيق الاشتراكية ومن ثم الوحدة.

القول بسريان "الروح الصليبية" في التيار القومي أدى بالكاتب إلى اعتبار "ثلاثية" شعاره مناظرة (الكاتب يقول "بديلا من") للـ "ثالوث المسيحي" المعروف: الأب والإبن والروح القدس. لكننا صرنا نعلم أن عقيدة التثليث التي قالت بها المسيحية ليست من إبداعها، أو ابتداعها. ذلك أن "مفهوم الطبيعة الثلاثية Trinity أو triadic للأُلوهة كان جزءا من نفسيتنا منذ آلاف السنين وظهر في حكايات وأساطير الخلق، وفي الكتابا الدينية والنصوص المقدسة عبر العالم https://www.ancient-origins.net/human-origins-religions/3-perfect-number-trinity-symbolism-world-religious-traditions-005411" ففي سومر، مثلما يُنقل عن موسوعة لاروس للأساطير The Larousse Encyclopedia of Mythology, 1994، قُّسِّم العالم إلى ثلاثة أنحاء اعتبرت كل ناحية منها منطقة سيطرة لإله بعينه. آنو للسماء، إنليل الأرض، وإيا إله المياه. أما في البابلية فقد تطورت عقيدة التثليث من ثلاثة آلهة مستقلة يدير كل منها جزءا من العالم إلى "ثلاثة أشخاص في إله واحد three persons in one god" ويظهر هذا الإله بثلاثة وجوه https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/is-god-a-trinity/how-ancient-trinitarian-gods-influenced-adoption-of-the-trinity.

لا نريد أن نمضي أكثر في إثبات قدم عقيدة التثليث التي "استولت" عليها المسيحية، ونكتفي بالقول مع من قال: لا تكاد تخلو أية أمة من أمم العالم القديم من امتلاك عقيدة مماثلة. وإذن فمسألة "المنظومة الثلاثية" أو "الجسد ذو الثلاثة أجزاء" مباطن للثقافة البشرية**.

* محمد خليفة، الثقب المعرفي، دار منابع النور، استانبول،2019.

** للاطلاع على خصوصية الرقم 3 في تاريخ الثقافة البشرية ينظر: عمر أبو القاسم الككلي، الرقم 3 وصراع الثنائية. http://alwasat.ly/news/opinions/87622?author=1