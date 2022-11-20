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المنفي يبحث مع أعضاء بالنواب مشكلات الكهرباء والمياه في البطنان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 نوفمبر 2022, 11:47 صباحا
المنفي يبحث مع أعضاء بالنواب مشكلات الكهرباء والمياه في البطنان
المنفي خلال لقاء مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق، 20 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق. 

واستعرض النواب الصالحين عبدالنبي، وصالح هاشم، ومفتاح عطية أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمنطقة البطنان في جميع المجالات لاسيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

- المنفي يصل طبرق تمهيدا لعقد لقاءات مع حكماء وعمداء بلديات المنطقة الشرقية 
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المنفي في طبرق
ويوم السبت، بدأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، زيارة إلى مدينة طبرق، إذ استقبله مشايخ وأعيان وحكماء المدينة في مطار طبرق الدولي، وتستمر هذه الزيارة لأيام وتهدف لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.
 

أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق خلال لقاء مع المنفي، 20 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق خلال لقاء مع المنفي، 20 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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