المنفي يبحث مع أعضاء بالنواب مشكلات الكهرباء والمياه في البطنان

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق.

واستعرض النواب الصالحين عبدالنبي، وصالح هاشم، ومفتاح عطية أمامه المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بمنطقة البطنان في جميع المجالات لاسيما، الكهرباء والمياه والبنية التحتية.

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ا لمنفي في طبرق

ويوم السبت، بدأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، زيارة إلى مدينة طبرق، إذ استقبله مشايخ وأعيان وحكماء المدينة في مطار طبرق الدولي، وتستمر هذه الزيارة لأيام وتهدف لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.



أعضاء مجلس النواب عن دائرة طبرق خلال لقاء مع المنفي، 20 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)