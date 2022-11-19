المنفي يصل طبرق تمهيداً لعقد لقاءات مع حكماء وعمداء بلديات المنطقة الشرقية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مدينة طبرق اليوم السبت، إذ استقبله مشائي وأعيان وحكماء المدينة في مطار طبرق الدولي.

وتستمر هذه الزيارة لأيام وتهدف لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.

بيان حول أزمة وزير الخارجية اليوناني

والخميس الماضي، أصدر المجلس بيانا أكد فيه حرصه على استمرار العلاقات الودية مع جميع الدول التي تربطها بدولة ليبيا علاقات دبلوماسية، وذلك على خلفية أزمة رفض وزير الخارجية اليوناني هبوط طائرته في مطار معيتيقة بطرابلس.

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رفض التصعيد مع آثينا

وقال المجلس إن «اليونان في طليعة تلك الدول، لذلك نحرص على إزالة كل أسباب سوء الفهم وتجنب أية حوادث دبلوماسية ورفض أي خطوات تصعيدية».

وأشار إلى التواصل مع وزارة الخارجية اليونانية لتوضيح أسباب إلغاء وزير خارجيتها إلى العاصمة طرابلس.

المنفي خلال وصوله إلى مطار طبرق، 19 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال وصوله إلى مطار طبرق، 19 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال وصوله إلى مطار طبرق، 19 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)