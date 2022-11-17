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المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد من رؤساء الأحزاب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 نوفمبر 2022, 06:04 مساء
المنفي يعرض رؤية «الرئاسي» لإنهاء الانسداد السياسي على عدد من رؤساء الأحزاب
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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عرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، رؤية المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره الليبيون.

والتقى المنفي اليوم الخميس، بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، رؤساء أحزاب «الجبهة الوطنية»، و«العدالة والبناء»، و«التغيير»، و«تكنوقراط ليبيا»، و«ليبيا النماء»، و«تيار يا بلادي»، و«العمل الليبي»، و«تحالف القوى الوطنية».

مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء خُصص «لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا. وتطرق لإمكانية إنهاء حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها البلاد أخيرا من خلال رؤية المجلس الرئاسي، والوصول للاستحقاق الانتخابي، والخطوات المتخذة من قبل المجلس لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية».

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ولم يقدم المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أي تفاصيل بشأن رؤية المجلس لإنهاء حالة الانسداد السياسي القائمة في البلاد منذ أشهر، وسبق أن قدمت قوى مختلفة مقترحات وطالبت المجلس الرئاسي باتخاذ الإجراءات المناسبة للمضي نحو الانتخابات.

وتشهد ليبيا منذ أواخر العام 2021 حالة من الانسداد السياسي وعودة للانقسام الحكومي بعدما سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا في فبراير الماضي، رغم رفض الدبيبة تسليم السلطة.

تقارب بين مجلسي النواب والدولة دون نتائج سياسية
وسجلت الأشهر الماضية تقاربا غير معهود في المواقف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن عدد من القضايا الخاصة بعملية التسوية السياسية للأزمة، إلا أن هذا التقارب لم يفضِ إلى أي نتائج من شأنها حلحلة الانسداد السياسي القائم.

والتقى رؤساء وأعضاء المجلسين أكثر من مرة للتفاوض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات وتغيير المناصب السيادية، برعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وقوى إقليمية، غير أن هذه اللقاءات لم تشهد تقدما.

لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المنفي مع عدد من رؤساء الأحزاب في طرابلس، الخميس 17 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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