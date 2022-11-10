الكوني يعرض على السفير الألماني رؤيته لإنهاء الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

عرض عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، على السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، رؤيته لإنهاء الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد، مثمنا دور ألمانيا «الإيجابي ومساعيها في مساري برلين (1و2) لإيجاد حل للأزمة الليبية، ودعمها لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية». وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السفير الألماني نقل للكوني خلال استقباله اليوم الخميس، «رسالة دبلوماسية للمجلس الرئاسي تؤكد عمق العلاقات الليبية الألمانية»، مشيرا إلى أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

رؤية الكوني لإنهاء الانسداد السياسي

وقال المكتب الإعلامي إن الكوني عرض خلال اللقاء رؤيته «بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، كحل أساسي فاعل لإنهاء الانسداد السياسي، والخروج من المركزية إلى اللامركزية، وإبعاد العاصمة عن الصراع واعتبارها هدفا ومغنما لجميع المتصارعين على الأموال، والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية بالعاصمة».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير الألماني ميخائيل أونماخت أشاد بدوره بجهود المجلس الرئاسي وتعاونه مع الجهود الأممية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد.

والتقى السفير الألماني في وقت سابق كلا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري، لمناقشة الجهود المبذولة من أجل «الوصول إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، وتوافق بين جميع الأطراف السياسية المعنية، والوصول إلى حل ليبي - ليبي لتقدم العملية السياسية وإجراء الانتخابات» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع «تويتر».

لقاء الكوني مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الخميس 10 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)