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الكوني يبحث مع رؤساء أحزاب آليات حل أزمة الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 10 نوفمبر 2022, 11:58 مساء
الكوني يبحث مع رؤساء أحزاب آليات حل أزمة الانسداد السياسي
النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني يلتقي عددًا من رؤساء الأحزاب السياسية، الخميس 10 نوفمبر 2022 (المجلس الرئاسي)
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ناقش النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي بأن الاجتماع تناول أزمة الانسداد السياسي التي وصلت إليها البلاد مؤخرًا، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الأجسام السياسية للوصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية.

رؤساء أحزاب يطالبوا «الرئاسي» بتحمل مسؤوليته
ونقل البيان عن رؤساء الأحزاب مطالبتهم للمجلس الرئاسي بـ«تحمل مسؤولياته تجاه الوطن للوصول إلى الانتخابات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي»، مؤكدين «دعمهم الكامل للمجلس في كل الخطوات التي يتخذها لإنقاذ البلاد والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام».

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الكوني: اللامركزية ستبعد العاصمة عن الصراعات غير المبررة
واستعرض الكوني، خلال الاجتماع، رؤيته لعودة العمل بنظام المحافظات، باعتبارها «الحل الأمثل للأزمات التي تعانيها البلاد»، ومنها أزمة الانسداد السياسي، موضحًا أن اللامركزية ستبعد العاصمة عن «الصراعات غير المبررة التي تشهدها، وجعلتها فريسة للطامعين في السلطة لوجود المؤسسات السيادية فيها».

في حين نقل البيان عن رؤساء الأحزاب «دعمهم الكامل» لرؤية الكوني، العمل بنظام المحافظات لضمان استقرار العاصمة، وتطبيقها في كل المحافظات، نظرًا لأهميتها في القضاء على المركزية.

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