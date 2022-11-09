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المجلس الرئاسي يطلع نورلاند على جهوده لحل 4 ملفات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 09 نوفمبر 2022, 08:19 مساء
المجلس الرئاسي يطلع نورلاند على جهوده لحل 4 ملفات
لقاء المجلس الرئاسي مع نورلاند والوفد المرافق له، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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أطلع المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له على جهوده لحل 4 ملفات تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، والاقتصادية والمالية، بحسب ما أعلنه نورلاند عقب الاجتماع الذي عقد في العاصمة طرابلس.

وقال نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر»: «أطلعني المجلس الرئاسي على الجهود المبذولة لحل المأزق السياسي وتعزيز المصالحة والتوزيع العادل للموارد، وتشكيل وحدة عسكرية مشتركة» من طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وأضاف نورلاند، في تغريدة ثانية على حساب السفارة الأميركية، أنه «من الواضح أن الليبيين سئموا التأجيل ويريدون رؤية اتفاق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات وحكومة موحدة يمكنها تقديم الخدمات والسلام الذي يستحقه الليبيون».

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لقاءات نورلاند في طرابلس
وأجرى نورلاند والوفد المرافق له، اليوم في العاصمة طرابلس، لقاءات مع رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بالإضافة إلى كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وترأس نورلاند الوفد الأميركي الذي شارك في أعمال «منتدى شركاء التنمية»، الذي عقد أمس الثلاثاء، بالقاعة الرئيسية في مقر ديوان وزارة العدل، والذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

لقاء المجلس الرئاسي مع نورلاند والوفد المرافق له، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
لقاء المجلس الرئاسي مع نورلاند والوفد المرافق له، الأربعاء 9 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)
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