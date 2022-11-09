نورلاند يشارك الليبيين شعورهم بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم نحو الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مشاركته «الليبيين شعورهم بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في التحرّك نحو الانتخابات، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات» وفق تغريدة نشرتها السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر».

وقال نورلاند، في تغريدة ثانية، إنه تحدث اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري «عن أهمية التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية مع مجلس النواب، والانتقال بسرعة إلى الانتخابات».

الانتخابات محور مناقشات نورلاند في طرابلس

وكانت الانتخابات محور مناقشات نورلاند ومرافقيه على مدى يومين في العاصمة طرابلس، حيث التقى هناك كلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

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وخلال لقائه الحداد، الذي عقد بمقر رئاسة الأركان في طرابلس، حذر نورلاند من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وكذلك القوات الأجنبية أقدامهم في ليبيا، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتأمين خروجهم من ليبيا.

وشارك نورلاند والوفد المرافق له في أعمال «منتدى شركاء التنمية»، الذي عقد أمس الثلاثاء، بالقاعة الرئيسية في مقر ديوان وزارة العدل، والذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.