Atwasat

وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 16 نوفمبر 2022, 06:25 مساء
وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد
طفلة تتلقى جرعة تطعيم بأحد المراكز الصحية. (الإنترنت)
alwasat radio

وصل اليوم الأربعاء إلى مخازن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد شحنة من تطعيمات الأطفال قادمة من مخازن جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في طرابلس.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، صالح لعطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن جرعات التطعيمات التي وصلت هي: (جرعات الشهرين، وجرعات 4 أشهر، وجرعات 6 أشهر، وجرعات 9 أشهر).

- بالصور.. الإمداد الطبي يسلم تطعيمات أطفال للمراكز الصحية
- مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال
- «الإمداد الطبي» يستلم شحنة لقاحات خاصة بالأطفال لسد العجز في التطعيمات

موعد توزيع التطعيمات على المراكز الصحية ببني وليد
وأشار لعطي إلى أن باقي التطعيمات سيجري تسلُّمها فور وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في طرابلس، منوها بأن المراكز الصحية بالمدينة ستقوم بإعطاء التطعيمات المتوفرة للأطفال بدءا من السبت المقبل.

وتعاني المراكز الصحية والمشافي القروية في بني وليد، من نفاد التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال منذ عدة أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز

الإصابة تبعد نكونكو.. وبنزيما غير جاهز
القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن

القضاء الفرنسي يغلق قضية ضد رئيس الإمارات تتعلق بحرب اليمن
«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!

«تحقيقات»: في أقفاص الطامعين!
«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط العام 2023

«اقتصاد بلس»: «النقد الدولي» يتوقع.. اقتصاد ليبيا الأسرع نموا في الشرق الأوسط ...
نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

نص إحاطة باتيلي خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا

الكرملين يرحب بـ«ضبط النفس» الأميركي بشأن سقوط الصاروخ في بولندا
«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»

«سيد الرايحة يفتح فم البقرة»
بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا

بعد تقدمه بأوراق الترشح.. ترامب يتعهد بهزيمة بايدن في انتخابات رئاسة أميركا
زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق صاروخين على بولندا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تفعلها كأس العالم؟
موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا

موسكو: الحديث عن سقوط صواريخ روسية في بولندا يعد استفزازا
بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي

بعثة المنتخب الوطني تصل تركيا للدخول في معسكر إعدادي
بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022

بيرناردو سيلفا: كريستيانو سلاح البرتغال للفوز بمونديال قطر 2022
نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم

نجوم العالم يدعمون حملة «فيفا».. كرة القدم توحد العالم
مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات

مندوب فرنسا: هدفنا حكومة ليبية موحدة قادرة على تنظيم الانتخابات
باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير

باتيلي لمجلس الأمن: مناورات تأجيل الانتخابات الليبية ستعمق الأزمة بشكل كبير
بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»

بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»
تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم

تداعيات الجمود السياسي بليبيا في مؤتمر «ظل المتوسط 2022» اليوم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مؤسسة النفط: الإنتاج مليون و207 آلاف برميل.. واستهلاك الغاز 635 مليون قدم مكعب
مؤسسة النفط: الإنتاج مليون و207 آلاف برميل.. واستهلاك الغاز 635 ...
حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي
حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة ...
«حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة بمعبر رأس اجدير
«حكومتنا»: توقيع اتفاقية اقتصادية مع تونس تتضمن إنشاء منطقة حرة ...
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية في 5 مؤسسات
مجلس الدولة يستأنف غدا قبول ملفات المرشحين للوظائف السيادية ......
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة
حفتر يصل الجفرة ويلتقي أعيان ومشايخ هون وودان وسوكنة...
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة (فيديو)
المشري: حكومة الدبيبة «ميليشياوية» تريد فرض سيطرتها بالقوة ......
المزيد
المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس النمسا
المنفي يتسلم رسالة خطية من رئيس النمسا...
وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد
وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد...
سفير فرنسا يبحث في بنغازي تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار المدينة
سفير فرنسا يبحث في بنغازي تعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة ......
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية وترشيد الإنفاق الحكومي
«الرئاسي» يعقد اجتماعا لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية ......
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته
تركيا ترفض منع مجلس الدولة من عقد جلساته...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط