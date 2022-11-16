وصول شحنة من تطعيمات الأطفال إلى بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

وصل اليوم الأربعاء إلى مخازن إدارة الخدمات الصحية في بني وليد شحنة من تطعيمات الأطفال قادمة من مخازن جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في طرابلس.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، صالح لعطي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن جرعات التطعيمات التي وصلت هي: (جرعات الشهرين، وجرعات 4 أشهر، وجرعات 6 أشهر، وجرعات 9 أشهر).

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موعد توزيع التطعيمات على المراكز الصحية ببني وليد

وأشار لعطي إلى أن باقي التطعيمات سيجري تسلُّمها فور وصولها إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة في طرابلس، منوها بأن المراكز الصحية بالمدينة ستقوم بإعطاء التطعيمات المتوفرة للأطفال بدءا من السبت المقبل.

وتعاني المراكز الصحية والمشافي القروية في بني وليد، من نفاد التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال منذ عدة أشهر.