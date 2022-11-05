Atwasat

«الإمداد الطبي» يستلم شحنة لقاحات خاصة بالأطفال لسد العجز في التطعيمات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 02:51 مساء
«الإمداد الطبي» يستلم شحنة لقاحات خاصة بالأطفال لسد العجز في التطعيمات
موظف بجهاز الإمداد الطبي يدون ملاحظات على عبوة ضمن شحنة لقاحات الأطفال التي وصلت إلى الجهاز، (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
alwasat radio

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسلُّم جهاز الإمداد الطبي شحنة من اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن عملية التسليم جرت أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الشحنة وضعت في «مخازن الحلقة الباردة» بالجهاز.

ونوه البيان بأن هذه الشحنة الموردة من شركة (Sanofi pasteur)، تضم اللقاح السداسي لعمر شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، واللقاح الخماسي لعمر 18 شهرًا.

فحص الشحنة قبل توزيعها على المراكز الصحية
تسلم الشحنة رئيس لجنة الفحص والاستلام د.عبدالله مشمور، وأمين مخزن الحلقة الباردة د.عبدالمنعم العوزي، بالتنسيق مع مدير إدارة المخازن والتوزيع د. خالد الميار، وفق الوزارة، التي أكدت أن هذه الشحنة من التطعيمات تضاف إلى الشحنات التي استلمتها مخازن الجهاز أخيرًا، «وستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سجل بها نقص في المرافق الصحية خلال المدة الماضية».

- مخازن «الإمداد الطبي» تتسلم شحنة تطعيمات أطفال
- 1.2 مليار دولار من غيتس لمكافحة شلل الأطفال
- بدعم ألماني.. «يونيسف» تسلم ليبيا 13 سيارة مبردة لنقل التطعيمات

إلى ذلك، قام المختصون في المخازن بحفظ الشحنة فور استلامها، وذلك بعد قراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، إلى حين توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد الحصول على الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

نقل شحنة لقاحات الأطفال التي وصلت إلى جهاز الإمداد الطبي، (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
نقل شحنة لقاحات الأطفال التي وصلت إلى جهاز الإمداد الطبي، (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام

بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام
تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار

تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار
الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»

الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»
النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا

«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون
اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة

اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي

شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023

الاقتصاد الليبي سيكون الأكثر انتعاشة عربيا في 2023
ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟

ماذا قالت ميلوني عن ليبيا في لقائها الأول مع ماكرون؟
جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري

جريدة «الوسط»: الأزمة الليبية على صفيح التسخين العسكري
مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح الموت»؟

مصري يروي لـ«الوسط» وقائع رحلة «غير شرعية» عبر صبراتة.. كيف واجه ورفاقه «شبح ...
البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ليبيا

البعثة الأممية تطالب بالتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في ليبيا
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. قفل سلخانات ومخالفات لجزارين في صبراتة
بالصور.. قفل سلخانات ومخالفات لجزارين في صبراتة
ضبط عاطل ينتحل صفة رجل أمن في قرقارش
ضبط عاطل ينتحل صفة رجل أمن في قرقارش
القيادة العامة تفتتح معسكر لواء خالد بن الوليد بطبرق
القيادة العامة تفتتح معسكر لواء خالد بن الوليد بطبرق
حكومة باشاغا: صيانة فندق بيت سبها ضمن خطة تطوير الجنوب
حكومة باشاغا: صيانة فندق بيت سبها ضمن خطة تطوير الجنوب
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%
اعتماد نتائج التعليم الفني المتوسط بنسبة نجاح 57.8%...
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور حفتر
(فيديو) استعراض عسكري لقوات القيادة العامة في سبها بحضور ......
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع حقوق المواطنين
«حكومة الوحدة»: منح أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب جميع ......
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية ......
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير
ضبط متهم بالسرقة بالإكراه في باب بن غشير...
المزيد
«الإمداد الطبي» يستلم شحنة لقاحات خاصة بالأطفال لسد العجز في التطعيمات
«الإمداد الطبي» يستلم شحنة لقاحات خاصة بالأطفال لسد العجز في......
بالصور.. أعمال صيانة في محطة الرويس بالتنسيق مع «سيمنز» الألمانية
بالصور.. أعمال صيانة في محطة الرويس بالتنسيق مع «سيمنز» ......
أبوراس تشارك في استعراض عدد من القضايا الليبية مع مدعي «الجنائية الدولية»
أبوراس تشارك في استعراض عدد من القضايا الليبية مع مدعي ......
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
أسعار صرف العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق ......
حكومة باشاغا: صيانة فندق بيت سبها ضمن خطة تطوير الجنوب
حكومة باشاغا: صيانة فندق بيت سبها ضمن خطة تطوير الجنوب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط