«الإمداد الطبي» يستلم شحنة لقاحات خاصة بالأطفال لسد العجز في التطعيمات

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسلُّم جهاز الإمداد الطبي شحنة من اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن عملية التسليم جرت أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الشحنة وضعت في «مخازن الحلقة الباردة» بالجهاز.

ونوه البيان بأن هذه الشحنة الموردة من شركة (Sanofi pasteur)، تضم اللقاح السداسي لعمر شهرين، و4 أشهر، و6 أشهر، واللقاح الخماسي لعمر 18 شهرًا.

فحص الشحنة قبل توزيعها على المراكز الصحية

تسلم الشحنة رئيس لجنة الفحص والاستلام د.عبدالله مشمور، وأمين مخزن الحلقة الباردة د.عبدالمنعم العوزي، بالتنسيق مع مدير إدارة المخازن والتوزيع د. خالد الميار، وفق الوزارة، التي أكدت أن هذه الشحنة من التطعيمات تضاف إلى الشحنات التي استلمتها مخازن الجهاز أخيرًا، «وستعمل على سد العجز في التطعيمات التي سجل بها نقص في المرافق الصحية خلال المدة الماضية».

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إلى ذلك، قام المختصون في المخازن بحفظ الشحنة فور استلامها، وذلك بعد قراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، إلى حين توزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد الحصول على الإفراج من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

نقل شحنة لقاحات الأطفال التي وصلت إلى جهاز الإمداد الطبي، (وزارة الصحة بحكومة الدبيبة)