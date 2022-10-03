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بدعم ألماني.. «يونيسف» تسلم ليبيا 13 سيارة مبرده لنقل التطعيمات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أكتوبر 2022, 12:22 صباحا
بدعم ألماني.. «يونيسف» تسلم ليبيا 13 سيارة مبرده لنقل التطعيمات
السيارات المبردة المسلمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
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سلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» 13 سيارة مبرده لنقل التطعيمات إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة، وذلك بدعم من الحكومة الألمانية.

ورحب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، بسفير الحكومة الألمانية وممثل اليونيسف في ليبيا خلال مراسم استلام السيارات المبردة لنقل التطعيمات، والتي تأتي ضمن برنامج الدعم الألماني لتعزيز السلسلة الباردة في البلاد، معبرًا عن سعادته بالدعم غير المسبق لسلسلة التبريد، والذي يخُص جميع البلديات الليبية.

سفير ألمانيا يعلن خطة الدعم المقدمة إلى ليبيا
وقال سفير ألمانيا لدي ليبيا ميخائيل أونماخت إن تسليم 13 سيارة مبردة يُعد أحد العناصر الأخيرة من الدعم الشامل والفعال لحملة التطعيم ضد كورونا في ليبيا، والتي بدأت بعد وقت قصير من تفشي الوباء وجرى تنفيذها على مرحلتين.

وتابع أن الدعم المقدم من ألمانيا إلى ليبيا يتضمن تجهيز أكثر من 420 مركزاً للتطعيم، وإعادة بناء 6 مراكز صحية وتجهيز مرافق الصرف الصحي لـ20 مدرسة.

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ممثل «يونيسف»: نسعى لضمان مستقبل صحي للأطفال في ليبيا
من جانبه ثمن ممثل «يونيسف» في ليبيا، ميكيلي سيرفادي، الشراكة طويلة الأمد والناجحة بين ليبيا وألمانيا واليونيسف، والتي ركزت على مدار السنوات الماضية على بناء القدرات في البرامج متعددة القطاعات، والتي أثبت فعاليتها، لا سيما خلال جائحة كورونا.

وأردف: «يعتبر الوصول إلى الخدمات الصحية الأولية والوقاية من الأمراض في صميم جهودنا لضمان مستقبل صحي ومزدهر للأطفال في ليبيا وعائلاتهم».

السيارات المبردة المسلمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
السيارات المبردة المسلمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
السيارات المبردة المسلمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
السيارات المبردة المسلمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
السيارات المبردة المسلمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
السيارات المبردة المسلمة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
اجتماع على هامش تسليم السيارات المبردة لمركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة (منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف)
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