Atwasat

1.2 مليار دولار من غيتس لمكافحة شلل الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 10:40 صباحا
1.2 مليار دولار من غيتس لمكافحة شلل الأطفال
فحص شلل الأطفال في مختبر في كوينز بنيويورك في 25 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

  تستثمر مؤسسة بيل وميليندا غيتس مليار ومئتي مليون دولار، للمساعدة في القضاء على شلل الأطفال في العالم، حسب ما أعلن بيل غيتس، الأحد، أمام قمة الصحة العالمية المقامة في برلين.

وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك للمؤسسة في كلمة عبر الفيديو خلال القمة المقامة حالياً في العاصمة الألمانية «القضاء على شلل الأطفال في متناول اليد. لكنّ المرض يبقى تهديداً».

وسيُدفع المبلغ لحساب المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وهو تعاون بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى القضاء نهائيا بحلول سنة 2026 على هذا المرض الذي يمكن استخدام لقاح موجود حالياً ضده، وفق «فرانس برس».

- تحذير صحي بريطاني.. العثور على فيروس «شلل الأطفال» بمياه الصرف الصحي في لندن
ليبيا خالية من مرض شلل الأطفال بشهادة منظمة الصحة العالمية

هذا المرض الشديد العدوى يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب بشلل دائم، وهو يصيب في أكثر الأحيان الأطفال دون سن الخامسة. لكنّه قد يصيب أي شخص لم يتلق اللقاح ضده.

ومنذ إطلاقها سنة 1988، ساعدت المبادرة في تقليص حالات شلل الأطفال بنسبة تفوق 99% حول العالم، وبتفادي أكثر من عشرين مليون حالة شلل، وفق ما ذكّرت المؤسسة في بيان.

ولا تزال باكستان وأفغانستان البلدين الوحيدين في العالم حيث يُصنف شلل الأطفال مرضاً متأصلاً. لكنّ بلدين إفريقيين هما ملاوي وموزمبيق، رصدا سنة 2022 حالات من شلل الأطفال دخلتا على أراضيهما.

واعتبرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس أنه «رغم التقدم التاريخي المسجل في السنوات الأخيرة، فإن عمليات التلقيح الروتينية، والمعلومات المغلوطة بشأن التطعيم، والاضطرابات السياسية والفيضانات المأسوية في باكستان سنة 2022 سلطت الضوء على ضرورة إتمام العمل بشأن شلل الأطفال».

ومن المؤشرات «المقلقة» الأخرى: رصد متغيرات من الفيروس في بلدان كان قد زال منها شلل الأطفال، بينها أخيرا الولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب المؤسسة.

فيروسات شلل الأطفال
تتسبب فيروسات شلل الأطفال بشلل دائم لا يمكن علاجه. ولا تزال أشكال غير برية من الفيروس تنتشر في أفريقيا وآسيا، وتمثل نتيجة لشكل ضعيف من الفيروس يُستخدم في اللقاحات ثم ينتشر، حسب «فرانس برس».

وينتقل فهذا الفيروس عن طريق براز الشخص المصاب به ثم يُلتقط من خلال الماء أو الطعام الملوثين، ويتكاثر في الأمعاء. ولا يوجد علاج له لكن التطعيم يمنع العدوى وانتقالها، وهذا الأمر أسهم في القضاء على أشكال الفيروس البرية.

وصُنع اللقاح في خمسينيات القرن الماضي لكنه ظل بعيدا من متناول البلدان الفقيرة في آسيا وأفريقيا حتى تعبئة كبيرة جرت في العقود الماضية. وسجلت أفريقيا وحدها أكثر من 70 ألف إصابة العام 1996.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم

قطر تفوز باستضافة كأس آسيا 2023 في كرة القدم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: النصر 1 - 0 كيغالي في «الكونفدرالية»
ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»

ريال مدريد يخطف صدارة «الليغا» من برشلونة بثلاثية «برنابيو»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: عزام 2 - 0 الأخضر في «الكونفدرالية»
باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم في الجبهة الشرقية

باخموت .. المدينة «الصعبة» على الجيش الأوكراني حيث ما زالت القوات الروسية تتقدم ...
السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب

السلطات العراقية تفتح تحقيقا في «سرقة» 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب
بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع

بالصور.. رجال مرور يساعدون طلاب المدارس في عبور الشوارع
«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية

«الكويت» الكويتي يتوج بكأس وذهبية السلة العربية
الندم: جسر بين الماضي والمستقبل

الندم: جسر بين الماضي والمستقبل
كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية

كانييه ويست يثير الجدل بتصريحات استفزازية
صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»

صحراء قطر تستقطب محبي الفن والمغامرة بمنحوتة «سيرا»
بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»

بايدن يصف خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن خفض الضرائب بـ«الخطأ»
الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع

الهند تختبر صاروخ بالستي أطلقته من أول غواصة نووية محلية الصنع
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. الأهلي طرابلس 3-1 المريخ بدوري أبطال أفريقا
«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء

«وسط الخبر»: حراك برلماني لأعضاء مجلسي النواب والدولة في البيضاء
إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟

إنجاز أكثر من 50% لأكبر خط أنابيب نفط في إفريقيا.. أين يقع وما هي عقبات المشروع؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير الرأس»

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: حول بطولة الكأس.. واتحاد الكرة و«تسكير ...
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟

كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
علماء يطورون «أعضاء مصغرة» لتحسين معالجة المرضى
علماء يطورون «أعضاء مصغرة» لتحسين معالجة المرضى
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
كيف أثرت الحرب في الصحة النفسية لليمنيين؟
في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين
في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين
بعد وفاة وإصابة عشرات الأطفال.. إندونيسيا تحظر مكونات دواء للسعال
بعد وفاة وإصابة عشرات الأطفال.. إندونيسيا تحظر مكونات دواء للسعال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023...
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات......
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا
شهادات صادمة عن سياحة طب الأسنان في تركيا...
الأسبرين يقلص انتشار السرطان.. ويقلل مخاطر الوفاة بسببه
الأسبرين يقلص انتشار السرطان.. ويقلل مخاطر الوفاة بسببه...
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم
هذه الأطعمة والمواد تضعف عظامك.. و«تسرق» منها الكالسيوم...
المزيد
1.2 مليار دولار من غيتس لمكافحة شلل الأطفال
1.2 مليار دولار من غيتس لمكافحة شلل الأطفال...
19 وفاة و58 إصابة.. «إيبولا السوداني» يضرب هذه الدولة
19 وفاة و58 إصابة.. «إيبولا السوداني» يضرب هذه الدولة...
اختبار سريع لكشف الأمراض الوراثية
اختبار سريع لكشف الأمراض الوراثية...
بعد وفاة وإصابة عشرات الأطفال.. إندونيسيا تحظر مكونات دواء للسعال
بعد وفاة وإصابة عشرات الأطفال.. إندونيسيا تحظر مكونات دواء ......
في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين
في اليوم العالمي.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط