بالصور.. الإمداد الطبي يسلم تطعيمات أطفال للمراكز الصحية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإمداد الطبي، السبت، بدء تسليم تطعيمات الأطفال السداسي والخماسي والروتا على المراكز الصحية لتوزيعها على مستحقيها من الأطفال في كل ربوع ليبيا.

كانت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أعلنت الأسبوع الماضي، تسلُّم جهاز الإمداد الطبي شحنة من اللقاحات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال، وأوضحت الوزارة، في بيان أن الشحنة وضعت في «مخازن الحلقة الباردة» بالجهاز.

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من جهة أخرى، قالت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، إن قوافها بدأت زيارة كل المواطنين من مصابي ضمور العضلات؛ وذلك لتسليمهم الكراسي الكهربائية للمواطنين التابعين لكل فروع الهيئة.

من عملية تسليم تطعيمات الأطفال السداسي والخماسي والروتا على المراكز الصحية 12 نومفبر 2022 (جهاز الإمداد الطبي)

من عملية تسليم تطعيمات الأطفال السداسي والخماسي والروتا على المراكز الصحية 12 نومفبر 2022 (جهاز الإمداد الطبي)