الدبيبة يقترح إنشاء هيئة لتنظيم وتوريد الأدوية لمراكز الأورام

القاهرة - بوابة الوسط

اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إنشاء هئية منفصلة لتنظيم وتوريد الأدوية الخاصة بمرضى الأورام «تتولى الاهتمام بالمراكز»، على أن تكون منفصلة عن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي.

جاء اقتراح الدبيبة خلال اجتماع موسع عقده صباح اليوم الأحد، بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، ضم وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، ومديري مراكز الأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي، ومدير المركز الوطني لدعم القرار.

حلول جذرية لمراكز الأورام

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة أوضاع مراكز علاج الأورام وتحديد احتياجاتها والوقوف على الصعوبات التي تواجهها.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن الدبيبة أكد خلال الاجتماع على «ضرورة وضع حلول جذرية لعمل المراكز وتقديم خدمات منظمة للمرضى، والعمل وفق منظومة إلكترونية تحوي البيانات الخاصة بالمرضى، وصرف الأدوية وفق عمل المنظومة، وتوريد أدوية الأورام وفق هيئة تتولى الاهتمام بالمراكز، وفصلها عن وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن الدبيبة أصدر خلال الاجتماع تعليماته إلى المركز الوطني لدعم القرار لمناقشة الأمر وتقديم مقترح نهائي بهذا الشأن، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف في هذا الجانب الذي يتطلب تكاتف الجميع، وأن «الأمر يعد مهمة يجب أن تأخذ الاهتمام الكافي».

أبوجناح: إنشاء الهيئة ينظم ملف علاج مرضى الأورام

من جهته، أكد وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح أن إنشاء هيئة تختص بمراكز الأورام من حيث التنظيم وتوفير الأدوية «خطوة ستساعد في تنظيم ملف مرضى الأورام في البلاد».

اجتماع الدبيبة مع مديري مراكز علاج الأورام ووزير الصحة والإمداد الطبي ومركز دعم القرار، الأحد 30 أكتوبر2022. (وزارة الصحة)

اجتماع الدبيبة مع مديري مراكز علاج الأورام ووزير الصحة والإمداد الطبي ومركز دعم القرار، الأحد 30 أكتوبر2022. (وزارة الصحة)