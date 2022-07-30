الدبيبة: إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إطلاق مبادرة لإعطاء جرعات علاج الأورام لمرضى السرطان داخل ليبيا الأسبوع المقبل.

وخلال فعاليات المؤتمر الليبي متعدد التخصصات لأورام المسالك البولية، بالمعهد القومي للأورام بمصراتة، قال الدبيبة إنه سيجري الاستعانة بخبرات من تركيا والأردن، لتجنيب المرضى عناء السفر وما تتكبده الدولة من نفقات العلاج في الخارج.

برنامج توطين العلاج بالداخل الليبي

وفي مارس الماضي، أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية برنامج توطين العلاج بالداخل، لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام. مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيجري عبر استضافة أطباء أجانب وعرب زوار لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة.

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وقبل شهرين، حمَّل المعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة صناع القرار المسؤولية عن حدوث أي تقصير تجاه المرضى المترددين عليه لتلقي العلاج، وحث إياهم على سرعة توفير احتياجات المعهد لضمان استمراره في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

ووقتذاك أرجع مدير المعهد، محمد الفقيه، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، سبب التذبذب في الخدمات التي يقدمها المعهد إلى عدم توافر الإمكانات من المواد المشغلة والمعدات الخاصة بالتشخيص، إضافة إلى النقص في العلاج الكيميائي، مما جعل الازدحام يزداد بشكلٍ كبير في المستشفى في الأشهر الأخيرة.