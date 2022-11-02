وصول شحنة مستلزمات غسيل كلى للمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت مخازن جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، شحنة مستلزمات غسيل كلى من شركة «Fresenius» الألمانية.

وأوضح بيان نشرته صفحة جهاز الإمداد الطبي فرع بنغازي على «فيسبوك»، أن مخازن الجهاز استقبلت شحنة مكونة من 23 حاوية 40 قدمًا.

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والأسبوع الماضي، وصلت إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي، شحنة من مشغلات غسيل الكلى، تقدر بـ28 حاوية، لسد احتياجات مراكز غسيل الكلى في مختلف المدن والمناطق الليبية، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك».

شحنة مستلزمات غسيل كلى تصل مخازن الإمداد الطبي بالمنطقة الشرقية، الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 (صفحة الجهاز على فيسبوك)