الدبيبة يوجه الجهات الحكومية ببدء مرحلة تجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، على أن يبدأ العمل بها بداية العام المقبل 2023.

وطالب الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات بتقديم مقترح لائحة تشغيلية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية التي تلزم الجهات التابعة للحكومة «بالشفافية الكاملة، في مشترياتها وعطاءاتها. حسب منشور على منصة «حكومتنا».

واستعرض الفريق التقني الذي تشرف عليه الهيئة العامة للمعلومات، أمام الدبيبة تفاصيل نظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية ومراحل تطويره، ومتطلبات تشغيله.

- بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية

مزايا نظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية

ويكفل النظام الجديد إعلان الجهات الحكومية عن عطاءاتها ومشترياتها والمواصفات الفنية الخاصة بها بما يُمكن الموردين من الاطلاع عليها للتقديم فيها، مؤكدة أن هذا النظام «يحقق المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويسهم في الحد من ظاهرة الفساد على نحو واسع».

ونقلت منصة «حكومتنا» عن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، قوله إن هذه الخطوة «تأتي ضمن خطة الحكومة لاستكمال عملية الإفصاح عن المصروفات العمومية، بأن تكون هناك شفافية كاملة عند إجراءات التعاقد».

الدبيبة يوضع منشوره الخاص بإطلاق المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية، الأحد 6 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

منشور الدبيبة الخاص بإطلاق المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية، الأحد 6 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع الفريق الفني المشرف على نظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية، الأحد 6 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع الفريق الفني المشرف على نظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية، الأحد 6 نوفمبر 2022. (حكومتنا)

اجتماع الدبيبة مع الفريق الفني المشرف على نظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية، الأحد 6 نوفمبر 2022. (حكومتنا)