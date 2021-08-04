بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 01:20 مساء
من اجتماع الإعلان عن بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية، 3 أغسطس 2021. (الهيئة العامة للمعلومات)

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات، أمس الثلاثاء، انطلاق العمل بالمشروع الوطني المشترك «نظام المشتريات الحكومية».

والمشروع  تنفذه الهيئة بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية من بينها، ديوان المحاسبة، ووزارة الاقتصاد، وشركة المدار الجديد، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وفق بيان منشور، الأربعاء، على صفحة الهيئة بموقع «فيسبوك».

وقال رئيس الهيئة عبدالباسط الباعور، إن المشروع يشكل إطارًا حديثًا لتنظيم إجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات، ويسهم في زيادة دقة وتسريع إنجاز المعاملات.

بدوره، أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أهمية المشروع في «تحقيق المنافسة، والشفافية، وتمكين الجهات الحكومية من الحصول على أفضل البدائل عند إطلاقها لبرامج مرتبطة بالمشتريات الحكومية»، مشيرًا إلى قناعة الديوان التامة بأهمية «وجود نظام شفاف وواضح يمكن من خلاله مراجعة العقود وإبداء الراي حولها».

جاء الإعلان، في اجتماع عقد، الثلاثاء، بقاعة محمد سالم باني بمقر الهيئة في رأس حسن، وضم رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبدالباسط سالم الباعور، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق التابع لوزارة الاقتصاد حسن اللموشي، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، رئيس مجلس إدارة شركة المدار عبدالخالق عاشور، وعميدة كلية تقنية المعلومات بجامعة طرابلس هلال الطبولي، ورئيس الجمعية الليبية للإنترنت عمر عبدالنبي، وعددًا من مديري الإدارات والمكاتب بديوان المحاسبة والهيئة العامة للمعلومات.

من اجتماع الإعلان عن بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية، 3 أغسطس 2021. (الهيئة العامة للمعلومات)
من اجتماع الإعلان عن بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية، 3 أغسطس 2021. (الهيئة العامة للمعلومات)
من اجتماع الإعلان عن بدء العمل بمشروع نظام المشتريات الحكومية، 3 أغسطس 2021. (الهيئة العامة للمعلومات)
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