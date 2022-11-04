باتيلي يعول على البرلمان العربي لدعم مهمته في ليبيا والعسومي يوضح ثوابت دعمه

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنه «يعول كثيراً على دور البرلمان العربي في دعم مهمته في ليبيا»، فيما أوضح رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي ثوابت هذا الدعم، بحسب بيان نشره البرلمان العربي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وأعلن البرلمان العربي عن لقاء رئيسه عادل بن عبدالرحمن العسومي وباتيلي اليوم دون إشارة إلى مكان الاجتماع وتوقيته، سيما أن كلاهما حضرا فعاليات القمة العربية التي دامت يومين في الجزائر العاصمة.

ثوابت موقف البرلمان العربي بشأن دعم ليبيا

وقال البرلمان العربي إن العسومي أوضح من جانبه لباتيلي «ثوابت موقف البرلمان العربي بشأن دعم كل ما يحافظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، ويصون وحدتها الوطنية، مؤكداً دعم البرلمان العربي لكافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إنهاء الأزمة الليبية».

وعبر العسومي عن «الأمل في قدرة المبعوث الأممي لليبيا على تحقيق تقدم إيجابي في هذا المسار، خاصة في ضوء الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في هذا المجال وانخراطه في جهود حل عدد من الأزمات خلال مسيرة عمله الوطنية والإقليمية والدولية».

البرلمان العربي: التوافق ممكن لإجراء الانتخابات في ليبيا

وأكد رئيس البرلمان العربي أن «التوافق على إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن»، معتبرا أن «وقف جميع أشكال التدخلات الأجنبية في عموم البلاد، بالإضافة إلى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية، يمثل الطريق المباشر لتحقيق الأمن والاستقرار في الدولة الليبية، وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يتطلع إليها الشعب الليبي».

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باتيلي يوضح للعسومي محور عمله في ليبيا

وأضاف البرلمان العربي أن باتيلي أوضح من جانبه للعسومي، أن مهمته التي تولاها مؤخراً في ليبيا في شهر سبتمبر الماضي «ثقيلة»، لكن الأزمة الحالية في ليبيا «ليست مستعصية على الحل».

وأكد باتيلي أن محور عمله في ليبيا «يرتكز بشكل أساسي على الاستماع إلى ما يريده الليبيون لأن الحل الحاسم للأزمة الليبية لن يكون إلا بإرادة الليبيين أنفسهم، بعيداً عن أية تدخلات خارجية»، ووصفها «بالمعرقلة لكافة جهود حل الأزمة في ليبيا» وفق البرلمان العربي.

باتيلي يخطط للاستفادة من البرلمان العربي لحل الأزمة الليبية

وقال باتيلي للعسومي إنه «يعول كثيراً على دور البرلمان العربي في دعم مهمته في ليبيا»، مضيفاً أن «البرلمانيين دائماً ما يكون لهم دور داعم وميسر لحل تلك الأزمات، انطلاقاً من هامش المرونة والحركة الكبير نسبياً مقارنة بالقيود التي تفرضها الدبلوماسية الرسمية في الكثير من الأحيان».

واستعرض باتيلي مع العسومي، عدد من الأزمات التي استطاع البرلمانيون أن يكون لهم دور مؤثر في حلها وتقريب وجهات النظر بين أطرافها، مشيرا إلى متابعته للجهود والزخم الذي يقوم به البرلمان العربي خاصة في الفترة الأخيرة.

ونوه باتلي إلى أنه «يخطط ومتحمس بأن تكون هناك لقاءات مستقبلية عديدة مع البرلمان العربي بهدف تسهيل انخراط الدبلوماسية البرلمانية في دعم جهود حل الأزمة الليبية».

لقاء العسومي وباتيلي. (البرلمان العربي)

لقاء العسومي وباتيلي. (البرلمان العربي)