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قطر تدعم مهمة باتيلي والنهج السياسي لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 04:50 مساء
قطر تدعم مهمة باتيلي والنهج السياسي لحل الأزمة الليبية
لقاء باتيلي مع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية في الجزائر، الأربعاء 2 نوفمبر 2022. (الخارجية القطرية)
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جددت دولة قطر التأكيد على دعمها لمهمة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وكذلك للنهج السياسي لحل الأزمة الليبية وفق قرارات الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مع باتيلي، إلى عقد أمس الأربعاء، على اجتماعات الدورة العادية الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عُقد في الجزائر.

موقف قطر من جهود حل الأزمة الليبية
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الخليفي أعرب لباتيلي خلال الاجتماع عن دعم دولة قطر لمهامه في ليبيا، مشيدا بجهود الأمم المتحدة الرامية لحل الخلافات بالطرق السلمية وتعزيز الاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

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كما جدد مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية لباتيلي التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بدعم النهج السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

وحضر باتيلي إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، فعاليات القمة العربية بالجزائر، والتقى هناك كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

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