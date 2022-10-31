المنفي ثاني مشارك في القمة العربية يصل الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، إلى الجزائر العاصمة ظهر اليوم الإثنين للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

وكان في استقبال المنفي والوفد المرافق له بمطار هواري بومدين الدولي، الرئيس عبدالمجيد تبون، وهو الذي يشارك لأول مرة في قمة عربية، حيث أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري للرئيسين التحية الشرفية بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.

وكان المنفي ثاني ممثل دولة عربية يصل إلى الجزائر بعد استقبال رئيس جمهورية جزر القمر، عثماني غزال قبل ساعات.

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اتفاق عربي على دعم الانتخابات في ليبيا

وخلال ختام اجتماعهم، أمس الأحد، اتفق وزراء الخارجية العرب بالجزائر، على ضرورة الذهاب إلى انتخابات عاجلة في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.

وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأن هناك مشروع قرار بشأن الملف الليبي كغيره من الملفات السياسية المتعلقة بالأزمات في الدول العربية، منبهًا إلى وجود توافق حوله من طرف وزراء الخارجية العرب.

مراسم استقبال المنفي من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون بمطار هواري بومدين في الجزائر، الإثنين 31 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)

مراسم استقبال المنفي من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون بمطار هواري بومدين في الجزائر، الإثنين 31 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)

مراسم استقبال المنفي من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون بمطار هواري بومدين في الجزائر، الإثنين 31 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)

مراسم استقبال المنفي من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون بمطار هواري بومدين في الجزائر، الإثنين 31 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)