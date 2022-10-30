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ماذا تضمن مشروع «قمة الجزائر» بشأن ليبيا؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 30 أكتوبر 2022, 10:48 مساء
ماذا تضمن مشروع «قمة الجزائر» بشأن ليبيا؟
جانب من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب على مستوى القمة العربية، الجزائر، 29 أكتوبر 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
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اتفق وزراء الخارجية العرب بالجزائر، في ختام اجتماعهم اليوم الأحد، إلى الاتفاق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات عاجلة في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.

وتجاوز اجتماع الوزراء العرب تباينًا في الرؤى بشأن فقرة تدين تدخلات تركيا في ليبيا، بعدما جرى حذفها، في حين جرت مناقشة الملف الليبي بحضور وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزراء خارجية دول فاعلة أخرى على غرار مصر وتونس.

وقالت المنقوش في تصريحات عقب الاجتماع الوزاري، إن الوزراء توصّلوا إلى قرارات متوازية تحقق مصالح الشعب العربي، مشيرة إلى الاتفاق على ضرورة الذهاب إلى انتخابات وإنهاء عهد المراحل الانتقالية.

- المنقوش تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالجزائر
- الوضع الليبي محور نقاش في الاجتماع الوزاري العربي بالجزائر قبل انطلاق قمة «أول نوفمبر»

توافق عربي بشأن جميع القضايا
من جانبه، صرّح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأن الاجتماع اختتم بالتوصل إلى توافق على جميع القضايا التي جرى طرحها، وعدم تأجيل أي بند، موضحًا أن الأمور التي ستعرض على القمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء بالجزائر ستكون بتوافق جميع الوفود، حيث لم يجر تأجيل أي من البنود للقمة.

وفي تصريح صحفي عقب اختتام أشغال الاجتماع التحضيري للقمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، قال زكي إن هناك مشروع قرار بشأن الملف الليبي كغيره من الملفات السياسية المتعلقة بالأزمات في الدول العربية، منبهًا إلى وجود توافق حوله من طرف وزراء الخارجية العرب.

السفير حسام زكي: احتواء كل التوترات
وحول ما جرى الترويج له حول وجود خلافات بشأن بعض البنود التي سيتضمنها «إعلان الجزائر»، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه «جرى احتواء كل التوترات» وأن «الاجتماعات جرت في جو من الود والاحترام»، متابعًا: «هناك توافقات بشأن الملفات والأزمات في بعض الدول العربية».

ويعكس تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تجاوز كل الخلافات حول جدول أعمال رؤساء وقادة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال لعمامرة، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري: «أمامنا نتائج المشاورات الثرية والمعمقة التي قمنا بها اليومين الماضيين. وأود أن أشكر الجميع على الصبر وعلى المساهمة والروح الإيجابية البناءة التي سادت مشاوراتنا وسمحت للاجتماع الوزاري بالتوصل إلى نتائج توافقية». واعتبر أن هذه النتائج «قد تسهل عمل قاداتنا عندما تعرض عليهم».

كما لم تفوّت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الإشادة بجهود الجزائر وقيادتها من أجل لم الشمل العربي وإصلاح ما يمكن إصلاحه، قائلة إنها تمكنت من «استيعاب الاختلافات والوصول إلى مناطق توافقية، وهو ما عودتنا عليه الجزائر في لم الشمل العربي».

الملف الليبي يحظى بأولوية
يشار إلى أن الملف الليبي يحظى بأهمية كبيرة بعدما جرى إدراجه في مشروع جدول الأعمال، حيث قال مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبدالحميد شبيرة إنه يحظى بالأولوية في النقاش بين الدول العربية، مؤكدًا أن «الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه الأشقاء في هذا البلد للخروج من الأزمة، وهو ما أعلنه مرارًا رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، بالتأكيد على أن الجزائر توجد على مسافة واحدة مع كل أطراف الأزمة من أجل مساعدة الليبيين على الخروج من الوضع الحالي».

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن ثقته في التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، عبدالله باتيلي، لمواصلة الجهود الدولية والإقليمية لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها. كما اتفقا على استمرار التواصل والتشاور بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة لدعم الجهود الرامية لتحقيق إعادة الاستقرار إلى ليبيا.

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