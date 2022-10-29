المنقوش تشارك في الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ31 المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، برئاسة الجزائر.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية لمواجهة التطورات الإقليمية والدولية، وتوحيد الصف والتعاون لتطوير آليات العمل العربي المشترك لإنجاح أعمال القمة العربية، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وعلى الهامش الاجتماع، التقت المنقوش بعدد من وزراء الخارجية العرب في سياق مواصلة عملية التنسيق والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية.

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المنقوش «فخورة» بتمثيل ليبيا في القمة العربية

ووصلت المنقوش إلى العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، وقالت، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «استكملت العاصمة الجزائرية استعداداتها لانعقاد قمة الجزائر 2022 وتواصل الوفود العربية وصولها للمشاركة في قمة لم الشمل العربي كما وصفها الأشقاء الجزائريون».

وأضافت «فخورة بتمثيل ليبيا وبترحيب أشقائنا العرب بعودتها للمشاركة بفاعلية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك». وفي وقت لاحق، يعقد وزراء الخارجية العرب جلسة عمل مغلقة لاعتماد مشروع جدول الأعمال، والنظر وإقرار مشاريع القرارات.

ومن المقرر أن تكون الأزمة الليبية على رأس أجندة القمة العربية في الجزائر، إذ قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الأربعاء الماضي إن هذه القمة ستكون «فرصة بتعزيز مسار التسوية السلمية للأزمات في الدول العربية، لاسيما في ليبيا وسورية واليمن، للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة».

من مشاركة المنقوش في الاجتماع التحضيري للقمة العربية في الجزائر، 29 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من مشاركة المنقوش في الاجتماع التحضيري للقمة العربية في الجزائر، 29 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من مشاركة المنقوش في الاجتماع التحضيري للقمة العربية في الجزائر، 29 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من مشاركة المنقوش في الاجتماع التحضيري للقمة العربية في الجزائر، 29 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)

من مشاركة المنقوش في الاجتماع التحضيري للقمة العربية في الجزائر، 29 أكتوبر 2022. (وزارة الخارجية)