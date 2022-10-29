الوضع الليبي محور نقاش في الاجتماع الوزاري العربي بالجزائر قبل انطلاق قمة «أول نوفمبر»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

بدأ وزراء الخارجية العرب الاجتماع التحضيري لمجلس الجامعة العربية قبل انطلاق القمة العربية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين (الأول والثاني من نوفمبر 2022)، فيما يناقش الاجتماع الوضع الليبي.

وبين الوزراء المشاركين في الاجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وتقرر أن يناقش الحضور خلاصة اجتماعات مندوبي الدول العربية للبت فيها قبل رفعها لزعماء الدول، فيما جرى عرض ما يتعلق بتطورات الصراع الليبي، والأزمات اليمنية والسودانية والسورية؛ لبحثها بهدف الوصول إلى توافق.

اعتماد جدول أعمال القمة.. ومشاريع القرارات التي تصدر خلالها

وسيتولى وزراء الخارجية اعتماد مشروع جدول أعمال القمة ومشاريع القرارات، قبل عقد جلسة تشاورية غدًا الأحد للإعداد للقمة.

وشهد اجتماع اليوم تسليم وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، رئاسة القمة الـ31 لنظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وشاركت المنقوش في الاجتماع التحضيري بالجزائر العاصمة، وقالت قبل الاجتماع العربي، إنها ناقشت مع لعمامرة «آلية العمل لكي ننجح هذه القمة»، معربة عن أملها في أن تكون «كل قرارات القمة نصرًا للقضايا العربية».

رؤية جزائرية لإنهاء الأزمة في ليبيا

بدوره، أكد مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد الحميد شبيرة، أن الملف الليبي أيضًا سيحظى باهتمام كبير، وجرى إدراجه في جدول الأعمال، مضيفًا أن الجزائر لديها رؤية واضحة تجاه ليبيا للخروج من الأزمة.

- مساع جزائرية لإجراء انتخابات في ليبيا «دون تدخل أجنبي»

- الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب

- المنفي: نعول على دور الجزائر المهم في موقف موحد خلال القمة العربية

أما رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، فأشار إلى «الظروف الاستثنائية الدولية وإلاقليمية التي تلتئم فيها القمة العربية، كالأزمة في ليبيا واليمن، وتزايد اعتداءات جيش الاحتلال بفلسطين، التي تفرض نفسها بقوة على جدول الأعمال».

وأضاف العسومي أنه يثق في قدرة «القادة العرب وأن لديهم القدرة والإرادة السياسية في التعامل بفاعلية مع هذه الأزمات، على نحو يصون وحدة الدول العربية ويحفظ مقدراتها في مواجهة الأطماع الخارجية».

القمة فرصة للسلام وتسوية النزاعات

وفي تصريحات صحفية، أوضح لعمامرة أن القمة «فرصة أخرى للدبلوماسية والسلام في تسوية النزاعات التي تعرض الأشخاص للخطر وتهدد رفاهية الجميع، لا سيما في ليبيا وسورية واليمن، وذلك للحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول الشقيقة».

وقال لعمامرة إن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس في هذه القمة «يعزز التعاون المثمر بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول المسائل المدرجة في جدول أعمال المنظمتين».

يشار إلى أن الجزائر تحتضن للمرة الرابعة في تاريخها القمة العربية على مستوى القادة، وتعود آخر استضافة إلى العام 2005.