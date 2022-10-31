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مصدر بـ«الرئاسي»: المنفي يتوجه إلى الجزائر لحضور القمة العربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 12:24 مساء
مصدر بـ«الرئاسي»: المنفي يتوجه إلى الجزائر لحضور القمة العربية
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لدى استقباله المنفي، 12 أكتوبر 2022. (الرئاسة الجزائرية)
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توجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ووفد مرافق له إلى العاصمة الجزائر صباح اليوم الإثنين، حسب مصدر في المجلس.

وقال المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المنفي سيشارك في أعمال القمة العربية، التي تنعقد في يومي الأول والثاني من نوفمبر، بمشاركة رؤساء وزعماء وملوك الدول العربية.

اتفاق عربي على دعم الانتخابات في ليبيا
وخلال ختام اجتماعهم أمس الأحد، اتفق وزراء الخارجية العرب بالجزائر، على ضرورة الذهاب إلى انتخابات عاجلة في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية.

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وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، بأن هناك مشروع قرار بشأن الملف الليبي كغيره من الملفات السياسية المتعلقة بالأزمات في الدول العربية، منبها إلى وجود توافق حوله من طرف وزراء الخارجية العرب.

وحول ما جرى الترويج له حول وجود خلافات بشأن بعض البنود التي سيتضمنها «إعلان الجزائر»، أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه «جرى احتواء كل التوترات» وأن «الاجتماعات جرت في جو من الود والاحترام»، متابعا: «هناك توافقات بشأن الملفات والأزمات في بعض الدول العربية».

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