«العمل» توقع مذكرة تفاهم مع «الأمم المتحدة الإنمائي» خاصة بريادة الأعمال للشباب

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة بريادة الأعمال للشباب.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين من أجل خلق البيئة المواتية لدعم مشروعات الشباب، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

دعم مشروعات الشباب

وتسعى المذكرة إلى تعزيز قدرة الجهات التابعة للوزارة لتقديم الدعم الفني لضمان بناء القدرات، والعمل على إطلاق دراسة متخصصة مع جهات المعنية لتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

- العابد: تنظيم برامج تدريبية حرفية ومهنية بالتعاون مع وزارة التعليم التقني

حضر التوقيع وزير العمل علي العابد الرضا، ووقع عن الوزارة مدير مكتب التعاون الدولي عادل العقبي، والممثل المقيم للبرنامج الأممي مارك أندريه فرانش.