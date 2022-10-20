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العابد: تنظيم برامج تدريبية حرفية ومهنية بالتعاون مع وزارة التعليم التقني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 02:01 مساء
العابد: تنظيم برامج تدريبية حرفية ومهنية بالتعاون مع وزارة التعليم التقني
لقاء وزيري العمل والتعليم التقني، 19 أكتوبر 2022، (وزارة العمل)
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أعلن وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، إقامة برامج تدريبية عبر المعامل والورش الافتراضية، في المجالات المهنية والحرفية المختلفة، بالتعاون مع وزارة التعليم التقي والفني.

جاء ذلك خلال لقائه وزير التعليم التقني، يخلف السيفاو، أمس الأربعاء، حيث ناقشا عددا من الملفات ذات العلاقة بين الوزارتين، وتفعيل مذكرة التفاهم بينهما، حسب بيان وزارة العمل على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

- العابد يبحث التعاون في المجال التدريبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وتناول الاجتماع سبل التعاون في تطوير المناهج والأساليب التدريبية الحديثة، والبدء في وضع لائحة للتعليم الافتراضي، حيث أشاد العابد بدور وزارة التعليم التقني في تطوير العملية التدريبية التي تسهم في توفير احتياجات سوق العمل من المهن والحرف.

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