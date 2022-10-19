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العابد يبحث التعاون في المجال التدريبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أكتوبر 2022, 07:44 مساء
العابد يبحث التعاون في المجال التدريبي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الأربعاء، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري فرانش، تعزيز الشراكة والتعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي UNDP في المجال التدريبي.

العابد يتطلع للاستفادة من الخبرات الدولية في المجال التدريبي
وأكد الوزير، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أهمية التنسيق للاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التدريب، وتنمية القدرات في المجالات المهنية والحرفية، التي تتطلبها سوق العمل المحلية.

وتطرق الاجتماع إلى التعاون في تنفيذ برنامج المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، وتوطين عدد من البرامج والمشاريع التدريبية في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ومنها برنامج «توياتا» في مدينة سبها.

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كما تطرق الاجتماع إلى تفعيل الشراكة مع الوزارة، عبر صندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التسهيلات المالية، لتقديم التدريب والدعم في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ونقل البيان عن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إشادته بالتعاون مع وزارة العمل، خاصة في برامج التدريب المهني وبرنامج الإدماج، مشددًا على أن «هذا لن يتم إلا عبر برامج الادماج الاقتصادي». واختتم البيان بالاتفاق على توقيع مذكرة تعاون بين الوزارة والبرنامج لتنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع.

جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من لقاء وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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