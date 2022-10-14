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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن حزمة دعم لليبيا في مجال التدريب والتأهيل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 02:00 صباحا
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن حزمة دعم لليبيا في مجال التدريب والتأهيل
جانب من اجتماع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المركز الكوري الليبي (صفحة البرنامج على فيسبوك)
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أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الخميس، حزمة من برامج الدعم لليبيا في مجال التدريب والتأهيل، تشمل توفير الدعم لثلاثة عشر قسما للتدريب من خلال توفير المعدات المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع استعرض الشراكة مع ليبيا، والتقدم المحرز في دعم انتقال المركز الليبي الكوري إلى مركز ابتكار تقني يركز على فرص العمل الخضراء، وفق بيان نشرته صفحة البرنامج على «فيسبوك».

وتعهد البرنامج بمواصلة دعم الجهود المبذولة في ليبيا لسد فجوة البطالة وتعزيز توفير سبل جديدة ومستدامة لكسب العيش من خلال القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحرة.

وتشمل برامج الدعم تطوير المركز الوظيفي والتجاري، الذي يقدم تدريبا فيما يخص المهارات الشخصية والمشورة المهنية، بإضافة إلى برنامج المنح الصغيرة لدعم أكثر من 30 خريجا؛ لكي يتمكنوا من تحويل أفكارهم التجارية إلى حقيقة على أرض الواقع.

وقال البرنامج إن التعاون الوثيق مع وزارة العمل والتأهيل، مكّن المركز الكوري الليبي من تعزيز فرص عمل الشباب في ليبيا منذ سنة 2020.

جانب من اجتماع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المركز الكوري الليبي (صفحة البرنامج على فيسبوك)
جانب من اجتماع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المركز الكوري الليبي (صفحة البرنامج على فيسبوك)
جانب من اجتماع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المركز الكوري الليبي (صفحة البرنامج على فيسبوك)
جانب من اجتماع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المركز الكوري الليبي (صفحة البرنامج على فيسبوك)
جانب من اجتماع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المركز الكوري الليبي (صفحة البرنامج على فيسبوك)
جانب من اجتماع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المركز الكوري الليبي (صفحة البرنامج على فيسبوك)
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