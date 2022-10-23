باشاغا يكشف محاور مشاوراته مع باتيلي

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، السبت، إن لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة بتوافق ليبيا.

وأوضح باشاغا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللقاء تطرق إلى تكثيف الجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار في ليبيا.

بدورها نقلت البعثة عبر حسابها على موقع «تويتر» عن باتيلي قوله إنه أكد لباشاغا «التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي»، معتبرا أن السبيل للخروج من الأزمة في ليبيا يتمثل في اجتماع الليبيين معا لإيجاد حل ليبي.

- باتيلي لمحاميات وناشطات في بنغازي: أود مساعدة الليبيين في تصميم حل ليبي-ليبي

- باتيلي يؤكد لـ«باشاغا» التزامه بدعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي

- خلال لقاء حفتر.. باتيلي يؤكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار​

- باتيلي يحث ممثلي القيادة العامة بلجنة «5+5» على الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

لقاءات باتيلي في بنغازي

وفي وقت سابق، التقى باتيلي في بنغازي مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، حيث أكد أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا. وأوضح المبعوث الأممي أن اللقاء يأتي في إطار عزمه «الاستماع إلى جميع أصحاب المصلحة الليبيين»، وشدد على دعم الأمم المتحدة «لحل مستدام مملوك لليبيا لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا».

كما التقى باتيلي مع ممثلي القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

عوبر المبعوث الأممي خلال لقاء مع مجموعة من النساء بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات في بنغازي، عن رغبته في «مساعدة الليبيين في تصميم حل ليبي- ليبي لإنهاء» الأزمة في بلادهم.

وخلال اللقاء وجه باتيلي حديثه إلى المشاركات قائلا: «أود الاستماع إلى خارطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة»، وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات، وأضاف: «أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلٍّ ليبي ليبي لإنهاء كل هذا».