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باتيلي لمحاميات وناشطات في بنغازي: أود مساعدة الليبيين في تصميم حل ليبي-ليبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 10:56 مساء
باتيلي لمحاميات وناشطات في بنغازي: أود مساعدة الليبيين في تصميم حل ليبي-ليبي
لقاء باتيلي في بنغازي مع ناشطات ومحاميات وأكاديميات، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)
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عبر الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، عن رغبته في «مساعدة الليبيين في تصميم حل ليبي- ليبي لإنهاء» الأزمة في بلادهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي في بنغازي مع مجموعة من النساء بينهن أكاديميات ومحاميات وناشطات، «كجزء من الجهود المتواصلة الرامية لجمع الآراء من مختلف الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل نحو السلام والاستقرار»، وفق تغريدات على حساب البعثة الأممية على موقع «تويتر».

وخلال اللقاء وجه باتيلي حديثه إلى المشاركات قائلا: «أود الاستماع إلى خارطة الطريق التي لديكن، ليس فقط في شؤون المرأة، بل عن كل جوانب الأزمة»، وذلك في إشارة منه إلى التزامه بأن هذا اللقاء هو الأول من عديد من اللقاءات، وأضاف: «أودّ مساعدة الليبيين في تصميم حلٍّ ليبي ليبي لإنهاء كل هذا».

لقاء باتيلي مع حفتر وباشاغا
وفي بنغازي أيضا، التقى باتيلي مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حيث أكد ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، وكذلك العمل من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.

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ومع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، أكد المبعوث الأممي «التزامه والتزام الأمم المتحدة بتيسير ودعم الجهود الليبية لتجاوز المأزق السياسي من أجل تحقيق السلام والاستقرار للشعب الليبي»، معتبرا أن السبيل للخروج من الأزمة في ليبيا يتمثل في اجتماع الليبيين معا لإيجاد حل ليبي. 

لقاءات باتيلي في طرابلس وبنغازي
وبدأ باتيلي، الأحد الماضي، لقاءاته مع المسؤولين الليبيين بعد يومين من وصوله إلى العاصمة طرابلس لتولي مهامه عمليًا وقيادة جهود الوساطة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين أطراف الأزمة، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه عبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

كما التقى المبعوث الأممي كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ورئيس الأركان التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

والثلاثاء، قال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إن المبعوث الأممي باتيلي أكد خلال لقاءاته الأخيرة مع الليبيين أن «الأولوية القصوى لبعثة الأمم المتحدة تظل دعم ليبيا في تحديد مسار توافقي نحو انتخابات نزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن؛ لضمان حل الأزمة بقيادة ليبية».

وأضاف دوغاريك، في إحاطته من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن الأطراف الليبية المختلفة «رحبت بباتيلي، وأعربت عن استعداداها للعمل معه لإيجاد حل سياسي للصراع»، موضحًا أن المبعوث الأممي يخطط للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ومجموعات الشباب والسيدات من جميع أنحاء ليبيا.

لقاء باتيلي في بنغازي مع ناشطات ومحاميات وأكاديميات، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)
لقاء باتيلي في بنغازي مع ناشطات ومحاميات وأكاديميات، 22 أكتوبر 2022. (البعثة الأممية)
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