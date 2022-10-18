حبس مدير مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام الطبية

القاهرة - بوابة الوسط

أمر وكيل النيابة العامة بنيابة بني وليد الإبتدائية بحبس مدير عام مستشفى بني وليد العام وبعض القائمين على إدارة الأقسام بالمستشفى على خلفية ممارسات فساد تتعلق بعدم تقيدهم بالتشريعات الخاصة بالخدمات الطبية والحقوق المرتبطة بها، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام مساء اليوم الثلاثاء.

وجاء أمر النيابة العامة عقب تحقيق وكيل النيابة العامة بنيابة بني وليد الابتدائية؛ في ما تضمنه تقرير أعضاء جهاز الحرس البلدي من نتائج تمحورت حول ابتعاد العاملين في مستشفى بني وليد العام عن التقييد بالتشريعات الناظمة لتقديم الخدمة الطبية؛ والحقوق المرتبطة بها.

أسباب حبس قيادات مستشفى بني وليد العام

وأوضح البيان القضائي «أن مدير عام المستشفى؛ وبعض القائمين على إدارة الأقسام؛ طرحوا أصنافاً من الأدوية لغرض الاستعمال في المستشفى مع رجحان فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها؛ كما التفتوا عن واجب ضمان سلامة كمية أخرى من الدواء؛ والحفاظ على فاعليتها؛ من خلال الالتزام بمعايير حفظ الأدوية بالطريقة الموصي بها؛ فضلاً عن عدم مراعاة مقتضيات إدارة مخلفات تقديم الخدمة في المستشفى».

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وذكر البيان القضائي أن هذا الإجراء جاء بناءً على توجيهات المستشار النائب العام؛ التي اقتضت من وكلائه المواظبة على إيلاء الاهتمام اللازم بتحقيق الوقائع التي من شأنها المساس بالنظام العام في مجال الصحة العامة.

حبس عدد من المسؤولين بقطاع الصحة

وسبق أن أمرت النيابة العامة خلال الأيام الماضية بحبس عدد من المسؤولين في قطاع الصحة سواء من العاملين في ديوان عام الوزارة والمؤسسات التابعة لها أو الشركات المتعاقدة مع الوزارة وكذلك في المرافق الصحية العامة من مستشفيات رئيسية ومراكز طبية وغيرها في عدة مناطق على خلفية تهم متعلقة بممارسات فساد مالي وإداري.

أدوية ومستلزمات طبية بمستشفى بني وليد العام محل تحقيق من قبل النيابة العامة. (النائب العام)

أدوية ومستلزمات طبية بمستشفى بني وليد العام محل تحقيق من قبل النيابة العامة. (النائب العام)

أدوية ومستلزمات طبية بمستشفى بني وليد العام محل تحقيق من قبل النيابة العامة. (النائب العام)

أدوية ومستلزمات طبية بمستشفى بني وليد العام محل تحقيق من قبل النيابة العامة. (النائب العام)