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تجار محتجون يغلقون معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 أكتوبر 2022, 01:27 صباحا
تجار محتجون يغلقون معبر رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس
محتجون يحرقون إطارات ويغلقون معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا، 15 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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أغلق عدد من التجار بمدينة بن قردان التونسية، مساء السبت، معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا؛ احتجاجا على على ما وصفوه بـ«التضييق على حركة التجارة وتبادل السلع» بين البلدين، على ما أفادت وسائل إعلام محلية وصفحات تواصل اجتماعي لنشطاء تونسيين.

وأحرق محتجون إطارات، فيما أنتقد أحد التجار في تصريح إلى إذاعة «جفارة أف أم» ما وصفه بـ«تواصل التضييق عليهم عند ممارسة نشاطهم التجاري». ونقلت إذاعة «جوهرة أف أم» عن تجار بالمعبر قولهم إن «احتجاجهم جاء نتيجة التضييق الذي يمارس على نشاط التجارة البينية التي يتعاطونها ما أثر على مورد رزقهم»، حسب قولهم.

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حرق إطارات وغلق المعبر
وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي التونسية أعمدة من الأدخنة الناتجة عن حرق الإطارات، فيما يتجمع حولها بعض المحتجون وتصطف السيارات في طوابير دون حراك.

وكانت الأوضاع التي يعاني منها المواطنون الليبيون في منفذ رأس اجدير الحدودي محور لقاء عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في سبتمبر الماضي، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي،

وفي 14 يونيو الماضي، عقد المسؤولون في وزارتي المواصلات والداخلية من الجانبين الليبي والتونسي، اجتماعا بمنفذ رأس اجدير الحدودي، لبحث المشاكل التي تعيق سير العمل بالمنفذ وإيجاد حلول جذرية لها من الجانبين.

محتجون يحرقون إطارات ويغلقون معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا، 15 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
محتجون يحرقون إطارات ويغلقون معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا، 15 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
محتجون يحرقون إطارات ويغلقون معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا، 15 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
محتجون يحرقون إطارات ويغلقون معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا، 15 أكتوبر 2022. (الإنترنت)
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