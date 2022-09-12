اللافي يبحث مع السفير التونسي معاناة الليبيين في منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ظهر اليوم الإثنين، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي، الأوضاع التي يعاني منها المواطنون الليبيون في منفذ رأس اجدير الحدودي.

وتطرق اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي، إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات، والتبادل التجاري بين البلدين، والخطوات التي اتُخذت أخيرا من الجانب الليبي والتونسي، لتخفيف معاناة المواطنين في المنفذ، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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ماذا قال السفير التونسي؟

وأكد السفير التونسي لدى ليبيا، «أهمية الانتخابات»، مشيدا بما حققه المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتثبيت وقف إطلاق النار وجمع الفرقاء الليبيين، واستمرار جهوده للخروج من الانسداد السياسي في ليبيا.

وثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي، دور تونس لدعم التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وفق قاعدة دستورية تتفق بشأنها كل هذه الأطراف.

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، والسفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 12 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)