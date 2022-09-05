اللافي يؤكد للسفير القطري أهمية استمرار المسار السلمي لتجاوز الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، «أهمية استمرار المسار السلمي لتجاوز الانسداد السياسي، وتنسيق الجهود لاستكمال التوافق، بشأن ما تبقى من نقاط خلافية حول المسار الدستوري، بين مجلسي النواب والدولة، للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة للحل».

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين بطرابلس، سفير دولة قطر المقيم لدى ليبيا، خالد الدوسري، لبحث تطورات العملية السياسية في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

تعازي قطر لأهالي ضحايا أحداث طرابلس

ونقل السفير القطري تعازي بلاده لأهالي ضحايا الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة الأسبوع الماضي، متمنيا عودة الاستقرار والسلام لليبيا.

واستعرض اللقاء الجهود العربية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية، وسبل الوصول إلى تحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وأشاد السفير القطري بجهود المجلس الرئاسي، في التواصل مع كل الأطراف السياسية، لإنهاء الأزمة الليبية، مشيدا بما حققه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، وفق البيان.

اللافي والسفير القطري خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 5 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)