خلال لقائه مع سفير إيطاليا.. اللافي يشدد على ضرورة إنهاء الانسداد السياسي عبر المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اهتمام المجلس الرئاسي وتركيزه على استكمال ملف المصالحة «لكونه إحدى لبنات بناء الدولة»، مشددًا على «ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية».

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، والذي جرى خلاله استعراض آخر المستجدات السياسية، عقب لقاء برلين حول ليبيا، الذي انقعد خلال اليومين الماضيين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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اللافي يثمن دور إيطاليا في تحقيق استقرار ليبيا

وقال المكتب الإعلامي إن اللافي ثمَّن خلال اللقاء، دور إيطاليا في تحقيق الاستقرار في ليبيا، من خلال العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، على إجراء انتخابات التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وأضاف المكتب الإعلامي أن سفير إيطاليا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، جدد من جهته، تأكيده على استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي، الذي يسعى إلى العبور بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

وأجرى السفير الإيطالي خلال اليام الماضية عدة لقاءات في طرابلس، شملت كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى الكوني لبحث مستجدات العملية السياسية.