بدعم أممي.. وصول سيارتي إسعاف لمستشفى ابن سينا في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت إلى مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت سيارتا إسعاف خاصة بالعناية المركزة، وفرتها البلدية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمستشفى الوحيد بالمدينة وضواحيها البالغ سكانها 180 ألف نسمة، بحسب البرنامج الإنمائي.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحته على «فيسبوك» أن سيارات الإسعاف هذه ستساعد في إنقاذ أرواح عديد المرضى الذين هم في أمس الحاجة لتلقي العلاج بمستشفى المدينة أو ليتم نقلهم لمنشآت صحية في مدن أخرى.

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم سيارتي إسعاف لبلدية سرت

الداعمون الرئيسيون لتحسين الرعاية الصحية في سرت

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن «هذا الدعم كان ممكنا بفضل الحكومة الليبية و13 شريكا دوليا من خلال صندوق تحقيق الاستقرار»، من أجل المساهمة في تحسين فرص الوصول إلى الرعاية الصحية لسكان مدينة سرت.

وسلم سيارتي الإسعاف إلى مستشفى ابن سينا التعليمي عميد بلدية سرت مختار المعداني بحضور منسق مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المدينة القذافي البطي ومدير عام المستشفى الدكتور علي الجروشي ومساعده الدكتور جادالله درياق.

سيارتي الإسعاف أمام مقر بلدية سرت. (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)