برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم سيارتي إسعاف لبلدية سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعما إلى بلدية سرت، متمثلا في سيارتي إسعاف، مجهزة لـ«العناية الفائقة».

وتسلم عميد المجلس البلدي، مختار المعداني، السيارتين، وبدوره قدمهما إلى إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي في المدينة؛ باعتباره المستشفى الإيوائي الوحيد الذى يقدم خدمات صحية وعلاجية في سرت والمناطق المجاورة من بوقرين غربا وحتى رأس لانوف شرقا، والجفرة جنوبا.

يشار إلى أن مدينة سرت حصلت على دعم كبير من البرنامج خلال السنوات الثلاث الماضية، تمثل في صيانة أكثر من 14 مدرسة، وأكثر من أربعة مرافق صحية، إضافة إلى 15 سيارة نقل قمامة للشركة العامة لخدمات النظافة سرت.