إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة الهندسة العسكرية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إعدام 10 أطنان من مخلفات الحرب الموجودة بالكتيبة 307 مدفعية بمدينة مصراتة.

وقالت الإدارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن إحدى المفارز المكونة من ضباط وضباط صف وبرفقة الإسعاف قاموا بنقل هذه المخلفات، طبقًا للمعايير الدولية والمحلية، وتنفيذ إعدام الذخائر المستهلكة بموقع التفجير الخاص بمنطقة الكراريم في مدينة مصراتة.

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وأوضحت أن هذه العملية جاءت بناء على كتاب رئيس الأركان العامة الخاص بالموافقة على إعدام ذخائر مستهلكة من مخلفات الحرب بالكتيبة 307 مدفعية بمدينة مصراتة.

جانب من عمليات تجميع مخلفات الحرب في مصراتة (إدارة الهندسة العسكرية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من عمليات تجميع مخلفات الحرب في مصراتة (إدارة الهندسة العسكرية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من عمليات تجميع مخلفات الحرب في مصراتة (إدارة الهندسة العسكرية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)

جانب من عمليات تجميع مخلفات الحرب في مصراتة (إدارة الهندسة العسكرية بالقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية)