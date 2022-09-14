إزالة 50 طنا من مخلفات الحرب في المنطقة من مصراتة إلى تاورغاء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أزالت منظمة «حقول حرة»، 50 طنا من مخلفات الحرب في الأماكن السكنية والزراعية الواقعة في المنطقة الوسطى، وبالتحديد من مصراتة إلى تاورغاء.

وقالت المنظمة، في بيان على صفحتها بـ«فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن عمليات الإزالة والتخلص من مخلفات الحرب المنفجرة وغير المنفجرة استغرقت ثمانية أشهر.

ولا تزال المخلفات الحربية في عدة مناطق ليبية تهدد حياة المدنيين. وتسببت في وقوع عديد الضحايا في صفوف المدنيين من مختلف الأعمار والفئات على مدى السنوات والأشهر الماضية، لا سيما في المناطق التي شهدت اشتباكات وأعمالا حربية.

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وتواصل الجهات المعنية بمختلف الأجهزة الأمنية وكذلك منظمات المجتمع المدني المتخصصة العمل على إزالة المخلفات الحربية من مناطق الاشتباكات في عدة مناطق من أجل تفادي وقوع مزيد الضحايا.

ومنظمة «حقول حرة» هي منظمة ليبية غير حكومية لمكافحة الألغام مستقلة وغير ربحية، تأسست العام 2012، تعمل في مجال الإزالة والتخلص من مخلفات الحرب في المناطق السكنية والزراعية وتأمين الطرق.

جانب من أعمال انتشال المخلفات.

جانب من أعمال انتشال المخلفات.

جانب من أعمال انتشال المخلفات.