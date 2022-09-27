باشاغا يناقش خطط عمل 4 وزراء في الملفات الخدمية وتفعيل البورصة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اجتماعًا ضم وزراء الصناعة والمعادن امحمد عبدالقادر السعيدي، والزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي، والثروة البحرية علي بن يونس، والاستثمار علي السعيدي القايدي، لمناقشة خطط عملهم في الملفات الخدمية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن باشاغا اطلع خلال الاجتماع على أداء الوزارات وخطط عملها، ومناقشة ملفات خدمية من بينها إحالة بعض المصانع المهمة التي لديها شهادات عقارية إلى وزارة الصناعة.

حلول عاجلة لمشكلة الأعلاف ودعم المزارعين

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع استعرض كذلك ملف الأعلاف وضرورة وضع حلول له بشكل عاجل ودور المصرف الزراعي في مساعدة المزارعين، وإعداد مقترح للبدء بزراعة محصول القمح لتحقيق إنتاج للدقيق بما يكفي حاجة السوق المحلية، فضلاً عن دعم الشرطة الزراعية وتوفير احتياجاتها.

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى ملف الجهات التابعة لوزارة الثروة البحرية وإعادة هيكلتها ووضع خطة عمل لها، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، لافتا إلى أن «الاجتماع أمّن على ضرورة تفعيل البورصة المالية بغية إنعاش السوق المحلية».

وقبل ذلك، استعرض باشاغا، أمس الإثنين مع وزراء المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي، والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، والحكم المحلي سامي الضاوي، خطط العمل والمشاريع المدرجة للتنفيذ بالبلديات في القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

باشاغا خلال اجتماعه مع وزراء الاستثمار والزراعة والصناعة والثروة البحرية في بنغازي، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022.(المكتب الإعلامي)