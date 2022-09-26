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باشاغا يستعرض مع 3 وزراء مقترحات لتنفيذ عدد من المشروعات في البلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 05:59 مساء
باشاغا يستعرض مع 3 وزراء مقترحات لتنفيذ عدد من المشروعات في البلديات
اجتماع باشاغا مع وزراء المواصلات والحكم المحلي والكهرباء، الإثنين 26 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي)
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استعرض رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، خلال اجتماع عقده اليوم الإثنين مع وزراء المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي، والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، والحكم المحلي سامي الضاوي، خطط العمل والمشاريع المدرجة للتنفيذ بالبلديات في القطاعات الثلاثة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في بنغازي ناقش أداء الوزارات وخطط عملها والمشاريع المدرجة تحت التنفيذ، التي منها صيانة الطرق المتهالكة وإنشاء مشاريع طرق جديدة بجودة عالية داخل المدن وأخرى تربطها ببعضها.

تمويل مشروعات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية
وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع ناقش أيضًا احتياجات قطاع الكهرباء وإجراء الصيانات المستعجلة للمحطات وشبكات التوزيع، التي من بينها الكوابل ذات الجهد العالي وسد العجز، خصوصًا في منطقة الجبل الأخضر؛ استعدادًا لفصل الشتاء، والنظر في تمويل مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وذلك في إطار مساعي الحكومة لوضع حلول جذرية لأزمة الكهرباء.

- حكومة باشاغا توافق على إعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع استعرض كذلك مقترحات تستهدف عددًا من المشاريع لتنفيذها في نطاق البلديات ضمن الميزانية التنموية لوزارة الحكم المحلي، والوقوف على مدى جاهزية الوزارة لانطلاق انتخابات المجالس البلدية من خلال تقديم مقترح يتضمن جدولًا زمنيًا لبدء العملية الانتخابية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء واعتماده، وإصدار قرار بتشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية.

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