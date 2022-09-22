حكومة باشاغا توافق على إعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت الحكومة المكلفة من مجلس النواب على إعادة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية التي أنشأتها الحكومة الموقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني في 27 يونيو 2021، تحت إشراف وزير الحكم المحلي حينها.

جاء الإعلان عن هذه الموافقة في ختام اجتماع عقده نائب رئيس الحكومة علي القطراني أمس الأربعاء مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية جمال عبدالشفيع بحضور رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي.

القطراني يشدد على إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في بنغازي جرى خلاله «بحث ومناقشة ضرورة تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية».

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وشدد القطراني خلال اللقاء «على ضرورة إجراء العملية الانتخابية للبلديات في ربوع البلاد في أقرب الآجال ودعمها بكل الإمكانات لإنجاحها».

موافقة باشاغا على تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات البلدية

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة أن «اللقاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا وبالتشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، خلص بالاتفاق على تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات البلدية وتكليف وزير الحكم المحلي سامي الضاوي بتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات المجالس البلدية بكافة البلديات».

اجتماع القطراني مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ووزير الحكم المحلي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)

اجتماع القطراني مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية ووزير الحكم المحلي، الأربعاء 21 سبتمبر 2022. (المكتب الإعلامي للحكومة)