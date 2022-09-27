«الصحة» تطلق مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى بالتعاون مع منظمتين دوليتين

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى في أقسام الطوارئ والإسعاف بعدد من المراكز الطبية والمستشفيات، وذلك بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية، و«يونيسف».

ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى دعم وتأهيل 48 عنصرا طبيا وطبيا مساعدا من العاملين بأقسام ووحدات مكافحة العدوى داخل ثمانية مرافق صحية بالمنطقة الجنوبية، وفق الأساليب العلمية الصحيحة لمكافحة العدوى، وتشمل المرافق الصحية المستهدفة من التدريب، مركز سبها الطبي، ومستشفيات «براك، وققم، وتراغن، ومرزق، وبرقن، وغات، وقيرة»، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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وتتضمن مراحل تنفيذ مشروع دعم وحدات مكافحة العدوى في أقسام الطوارئ والإسعاف دعم وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة في المراكز الطبية والمستشفيات الواقعة بالمناطق الغربية والوسطى والشرقية. ويجري تنفيذ المشروع بعد اعتماده من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، بالتنسيق بين إدارتي مراقبة الجودة، والطوارئ الصحية، ومكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة.

من فعاليات إطلاق مشروع مكافحة العدوى، 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)

من فعاليات إطلاق مشروع مكافحة العدوى، 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)

من فعاليات إطلاق مشروع مكافحة العدوى، 27 سبتمبر 2022. (وزارة الصحة)