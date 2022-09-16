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«الصحة» تفتح مظاريف العطاء المحلي لتوفير أدوية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 سبتمبر 2022, 12:56 صباحا
«الصحة» تفتح مظاريف العطاء المحلي لتوفير أدوية
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
alwasat radio

أعلنت لجنة العطاءات المركزية بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، فتح مظاريف العطاء المحلي الذي جرى طرحه سابقاً.

ويختص العطاء بتوفير أدوية الأورام وأدوية الأمراض السارية، ومستلزمات القسطرة القلبية، ومشغلات ومستلزمات المعامل ومصارف الدم.

- وزارة الصحة: العطاء العام سينهي نقص الأدوية في جميع المستشفيات

وجرى فتح المظاريف بحضور مراقبين من ديوان المحاسبة، وممثلين عن الشركات المتقدمة بعروضها لتنفيذ العطاء، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

وأضافت الوزارة أن عدد الشركات الطبية التي تقدمت بعروضها لتنفيذ هذا العطاء، بلغ 99 شركة.

وفي فبراير الماضي، أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أنها تتخذ إجراءات لحل مشاكل الإمداد الطبي ونقص الأدوية في جميع المستشفيات، من خلال لجان العطاء العام للدولة.

جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
جانب من إجراءات فتح مظاريف العطاء المحلي (وزارة الصحة)
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